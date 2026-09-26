Detuvieron a un sujeto en una causa por amenazas y desobediencia en contexto de violencia de género

Personal de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región II, perteneciente al Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Sunchales, llevó adelante este sábado 26 de septiembre un procedimiento que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de un teléfono celular, en el marco de una investigación por hechos de violencia de género.

La intervención se produjo a partir de un pedido de colaboración efectuado por la fiscal Brenda Baños, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Rafaela, quien dispuso la realización de un allanamiento y la detención de un hombre de 36 años.

El procedimiento se concretó alrededor de las 8:20, en un local comercial de grandes dimensiones sobre avenida Independencia al 100, en la ciudad de Sunchales. Allí, con la colaboración de personal de Operativas de Sunchales, los agentes procedieron a hacer efectiva la orden judicial.

Como resultado del operativo, fue detenido Guillermo O., de 36 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente. Además, se realizó el formal secuestro de su teléfono celular particular, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Una causa en contexto de violencia de género

De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició en el marco de una causa caratulada como “Amenazas, desobediencia y otros delitos en contexto de violencia de género”.

La medida judicial fue dispuesta por la fiscal Brenda Baños y ejecutada por personal especializado en investigaciones vinculadas con violencia de género, sexual y familiar.

Las actuaciones continúan bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos investigados.