La pobreza aumentó al 32,3% en el primer semestre de 2026 y alcanza a 15 millones de personas en todo el país

En el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, lo que implica un incremento de 0,7 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2025 y de 4,1 puntos sobre el segundo semestre de 2025.

Los datos surgen del último informe de pobreza publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que además informó que la indigencia fue del 7,5% en la primera mitad de 2026.

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Si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país, los datos muestran que 15 millones de personas en Argentina se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 3,5 millones son indigentes.

Esto implica que en los primeros 6 meses de 2026 unas 2 millones de personas cayeron debajo de la línea de la pobreza, mientras que los nuevos indigentes son 560 mil.

Si se comparan los datos actuales con los del final del segundo semestre de 2023 (último de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-), actualmente se registran 4,2 millones menos de pobres (el registro fue del 41,7%) y 2 millones menos de indigentes (11,9% a fines de 2023).

Aumentó la pobreza entre niños y niñas menores de 14 años

La pobreza entre los niños y niñas de 0 a 14 años aumentó al 44,5% en el primer semestre de 2026. De ese total, el 10,8% son indigentes. Se trata de un aumento de 3,2 puntos con respecto al segundo semestre de 2025, pero aún se ubica 0,9 puntos debajo del primer semestre del año pasado.

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En tanto, entre los jóvenes de 15 a 29 años la pobreza fue del 36,9% (con 8,5% de indigencia); entre los 30 y los 64 años ascendió al 28,8% (6,8% de indigencia) y en los mayores de 65 años fue del 14,8% (2,2% de indigentes).

En Concordia más de la mitad de la población es pobre

La ciudad con mayor número de pobreza fue nuevamente Concordia (Entre Ríos), donde el 56,2% de la población se encuentra en esa condición y 12,7% está en indigencia.

Le siguieron Gran Resistencia (Chaco) con 48,6% de pobreza y 17,3% de indigencia; Posadas (Misiones) con el 42,2% y 8,2%, respectivamente; Corrientes (41% y 8,6%); y Gran Santa Fe (38,6% y 9,8%).

En los partidos del Conurbano bonaerense (la zona más densamente poblada del país) la pobreza fue del 36,9% y la indigencia, del 9,9%.

La salida, más lejos

El INDEC informó que la “brecha de pobreza” (la distancia entre los ingresos de las familias pobres y el valor de la canasta familiar necesaria para dejar de serlo) se amplió al 35,9%. “El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $ 922.755, mientras la Canasta Básica Total (CBT) promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $ 1.440.395”, indicó el organismo de estadísticas.

En tanto, la brecha de ingresos para salir de la indigencia fue del 33,9%: el ingreso de las familias fue de $ 442.443, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) ascendió a $ 669.098.

De acuerdo con los datos oficiales, en el primer semestre de 2026 el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio un 11,5%, mientras que la CBT tuvo una suba del 19,6% y la CBA, del 21,4%.