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Confirman que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

El Gobierno nacional anunció el feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 de noviembre serán feriados también, pero solo en las ciudades de Córdoba y Luján que visitará.
PaísEl miércoles NA

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La decisión se tomó hoy en una reunión que encabezó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio de Seguridad junto con la líder de esa cartera, Alejandra Monteoliva. 

Además concurrieron: el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron: el presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva.

Tras la reunión, Karina Milei dialogó con la prensa y destacó que la visita del Sumo Pontífice "es lo más importante". Acto seguido dejó en claro que "el Papa es para todos los argentinos" y resaltó que se juntaron "todas las fuerzas" políticas para la organización de la visita.

Las declaraciones de la hermana del presidente ocurren el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei. 

"Hay muchas diferencias y temas en los que no hay coincidencias", marcó García Cuerva y es por eso, que recalcó que "poner al Papa León de uno u otro lado de la grieta, sería un error".

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