Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: Cuáles son y cómo solicitarlos

Con el objetivo de aportar al bienestar de sus afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece diversos insumos claves para el día a día de los jubilados y pensionados. Entre sus iniciativas, se destaca el programa “Accesorios” , el cual otorga 3 elementos útiles de forma gratuita.

En definitiva, el programa “Accesorios” permite a los afiliados acceder a tres elementos esenciales sin costo adicional. Así, los afiliados tienen a disposición un colchón antiescaras, un inodoro portátil y un trapecio, todos ellos destinados a mejorar la autonomía y el confort de los adultos mayores con movilidad reducida.

Para formar parte de este programa y recibir estos elementos, los afiliados deben realizar un trámite sencillo, que también puede ser llevado a cabo por su apoderado/a, familiar o su médico, siempre y cuando esté habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.