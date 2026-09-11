Día del Maestro: Por qué se celebra el 11 de septiembre

El Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre y esta fecha es en honor a Domingo Faustino Sarmiento, quien es considerado el padre del aula en Argentina, a la vez que es una figura fundamental en la educación latinoamericana.

Este día se lo considera para valorar la educación y la importancia de los docentes en la sociedad. Se eligió debido a que el 11 de septiembre de 1888 falleció Domingo Faustino Sarmiento, por lo cual es un homenaje a su legado y a su incansable labor en pro de la educación.

En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, se propuso la creación de un día continental en homenaje a Sarmiento y al trabajo de los docentes. Finalmente, en 1945, la fecha fue formalmente instituida a través de un decreto en Argentina, extendiendo el homenaje a toda América.

La importancia de Sarmiento en la Educación

Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, periodista y educador argentino que dedicó gran parte de su vida a promover la educación en su país y que consideraba que la educación era la clave para el progreso y el desarrollo de una nación.

Sarmiento fue una figura central en la historia de la educación argentina, destacándose por su labor como docente, escritor, presidente y promotor de la educación pública, laica y gratuita.

Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento impulsó la construcción de más de 800 escuelas y logró aumentar la cantidad de alumnos en todo el país, sentando las bases del sistema educativo moderno en Argentina.

Su obra más conocida, De la educación popular (1849), refleja su compromiso con el acceso universal al conocimiento, tanto para hombres como para mujeres. Su legado se consolidó con la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en 1884, que estableció la educación primaria obligatoria y gratuita en el país.

¿Qué significa este día? ¿Es feriado?

El Día del Maestro es una oportunidad para reconocer y agradecer la labor de todos los docentes. Es un día para reflexionar sobre la importancia de la educación y el papel fundamental que desempeñan los maestros en la formación de las nuevas generaciones.

El 11 de septiembre es feriado solo para el sector educativo, es decir que no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

En tanto, no representa un feriado a nivel nacional, por lo que el resto de las actividades no tendrá asueto ni el día libre.

Agencia NA