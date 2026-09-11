LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#LRF: Esta noche, Libertad recibe a Brown y Unión juega en María Juana

En el estadio "Dr. Plácido Tita", a partir de las 21:00, el Cañonero, uno de los líderes del Clausura, enfrenta al equipo oriundo de San Vicente. Media hora más tarde, el Bicho Verde juega ante Atlético María Juana.
Deportes - FútbolHace 16 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

imagen

Este jueves 10 de septiembre se puso en marcha la 8ª fecha del Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético de Rafaela e Independiente de Ataliva empataron 3 a 3 en el predio Tito Bartomioli.

Este viernes se disputarán otros cinco partidos, entre ellos con las presentaciones de los tres punteros: Ben Hur, Libertad de Sunchales y Atlético María Juana.

Este es el detalle:

Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Sebastián Yori).

Libertad de Sunchales vs. Brown de San Vicente (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera, Angelo Trucco)

Atlético María Juana vs. Unión de Sunchales (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Leandro Aragno)

Ben Hur vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Axel Perlo)

Sportivo Roca vs. 9 de Julio (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Franco Ceballos).

El resto

El domingo 13 de septiembre se completa la fecha a partir de las 15:30 hs. —Reserva 14:00 hs.—. En Rafaela habrá dos partidos: en barrio Italia, Argentino Quilmes vs. Deportivo Josefina; y en la “República de Villa Rosas”, Peñarol vs. Deportivo Tacural. 
En Aldao, a las 15:30 hs. —Reserva 14:00 hs.—, el local vs. Argentino de Vila.

imagen

 

Te puede interesar
Libertad - Tacural 30-8-26

#LRF: Domingo ideal para los equipos sunchalenses

Jorge Tribouley
Deportes - Fútbol31 de agosto de 2026
En el "Dr. Plácido Tita", Libertad derrotó 2 a 1 a Deportivo Tacural con goles de Marcos Quiroga y Javier Triverio. Unión tuvo un paso demoledor por Barrio Italia: venció por 5 a 2 a Argentino Quilmes, con tres goles de Brian Nellen, uno de Santino Gaido y otro de Lautaro Ramallo.
Lo más visto
Lazo

Lidia Beatriz Córdoba de Cabrera

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl miércoles
Falleció el martes 8 de septiembre en la localidad de Sunchales, a la edad de 79 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 2:00 y las 17:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales. Casa de Duelo: Rotania 1559. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Calle Balbin 2

El Municipio formaliza la baja de la pavimentación de calle Balbín y propone devolver el dinero a los frentistas

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
El Ejecutivo Municipal envió al Concejo un proyecto para dar de baja técnica y administrativamente las obras previstas por las Ordenanzas N° 3062/2022 y N° 3073/2022. La determinación de no continuar con la obra está vinculada a problemas de infraestructura: no cuenta con red cloacal y la presencia de importantes desagües pluviales impide ejecutarla por vereda.
Reunion con nuevo concesionario RN34 1

RN34: El nuevo concesionario asumirá el 7 de octubre pero la obra en el tramo Sunchales no está contemplada en el contrato

Jorge Tribouley
RegiónHace 16 horas
Representantes de la Municipalidad, el Concejo Municipal, ADESu e instituciones locales mantuvieron un encuentro con Oscar Terraneo, gerente general de Autovía al Norte. El empresario explicó que las tareas previstas están vinculadas al mantenimiento de la infraestructura existente, incluyendo bacheo, reparación de la calzada, iluminación, corte de pasto y mantenimiento de la cartelería horizontal y vertical.
Boletín de noticias