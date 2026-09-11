#LRF: Esta noche, Libertad recibe a Brown y Unión juega en María Juana
Este jueves 10 de septiembre se puso en marcha la 8ª fecha del Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético de Rafaela e Independiente de Ataliva empataron 3 a 3 en el predio Tito Bartomioli.
Este viernes se disputarán otros cinco partidos, entre ellos con las presentaciones de los tres punteros: Ben Hur, Libertad de Sunchales y Atlético María Juana.
Este es el detalle:
Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Sebastián Yori).
Libertad de Sunchales vs. Brown de San Vicente (19.30 hs Reserva y 21 hs Primera, Angelo Trucco)
Atlético María Juana vs. Unión de Sunchales (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Leandro Aragno)
Ben Hur vs. Sp. Libertad de Estación Clucellas (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Axel Perlo)
Sportivo Roca vs. 9 de Julio (20 hs Reserva y 21:30 hs Primera, Franco Ceballos).
El resto
El domingo 13 de septiembre se completa la fecha a partir de las 15:30 hs. —Reserva 14:00 hs.—. En Rafaela habrá dos partidos: en barrio Italia, Argentino Quilmes vs. Deportivo Josefina; y en la “República de Villa Rosas”, Peñarol vs. Deportivo Tacural.
En Aldao, a las 15:30 hs. —Reserva 14:00 hs.—, el local vs. Argentino de Vila.