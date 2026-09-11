RN34: El nuevo concesionario asumirá el 7 de octubre pero la obra en el tramo Sunchales no está contemplada en el contrato

En el marco de las gestiones que se vienen desarrollando por la situación de la Ruta Nacional Nº 34, representantes de la Municipalidad de Sunchales, el Concejo Municipal, ADESu e instituciones locales mantuvieron una reunión de trabajo con Oscar Terraneo, gerente general de Autovía al Norte, nueva concesionaria vinculada al corredor.

El encuentro se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre en el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales y surgió a partir de la nota institucional enviada días atrás a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con el acompañamiento de FECECO.

El objetivo de la reunión fue abrir un canal de diálogo directo con la nueva concesionaria, conocer de primera mano los planes, plazos, prioridades e intervenciones previstas para la Ruta Nacional Nº 34 y transmitir la preocupación existente en la comunidad y la región por el estado actual de la traza.

El 7 de octubre comienza una nueva etapa

Durante el encuentro se informó que Autovía al Norte realizará la toma de posesión del corredor el próximo 7 de octubre. A partir de ese momento, la empresa comenzará a asumir las responsabilidades vinculadas al servicio al usuario y al mantenimiento de la ruta, de acuerdo con el alcance establecido en el contrato de concesión.

También se compartió información sobre las obras previstas y los distintos tramos incluidos en esta nueva etapa de la concesión.

Uno de los puntos centrales planteados durante la reunión estuvo relacionado con el tramo de la Ruta 34 vinculado directamente con Sunchales. Según lo informado por la empresa, la terminación de ese tramo no está contemplada como obra dentro del contrato de la nueva concesión.

En consecuencia, las tareas previstas quedarían vinculadas al mantenimiento de la infraestructura existente, incluyendo bacheo, reparación de la calzada, iluminación, corte de pasto y mantenimiento de la cartelería horizontal y vertical.

El comunicado enviado por ADESu

Instituciones locales mantuvieron una reunión con representante de la nueva concesionaria de la Ruta Nacional Nº 34

En el marco de las gestiones que se vienen realizando por la situación de la Ruta Nacional N.º 34, representantes de la Municipalidad de Sunchales, el Concejo Municipal, ADESu e instituciones locales mantuvieron una reunión de trabajo con Oscar Terraneo, Gerente General de Autovía al Norte, nueva concesionaria vinculada al corredor.

El encuentro se realizó en el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, a partir de la nota institucional enviada días atrás a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con el acompañamiento de FECECO. La solicitud tuvo como objetivo abrir un canal de diálogo directo, conocer de primera mano los planes, plazos, prioridades e intervenciones previstas para la Ruta Nacional N.º 34, y transmitir la preocupación territorial existente respecto de la situación actual de la traza.

Durante la reunión se informó que la nueva concesionaria realizará la toma de posesión el próximo 7 de octubre, momento a partir del cual comenzará a asumir responsabilidades vinculadas al servicio al usuario y al mantenimiento de la ruta, dentro del alcance previsto por el contrato de concesión.

Asimismo, se compartió información relevante respecto de las obras previstas y los tramos incluidos en esta nueva etapa. Según lo informado en la reunión, la terminación del tramo vinculado a Sunchales no está contemplada como obra dentro del contrato de la nueva concesión, quedando alcanzada por responsabilidades de mantenimiento: bacheo, reparación de la calzada, iluminación, corte de pasto, cartelería horizontal y vertical.

Esta situación refuerza la necesidad de continuar las gestiones ante el Estado Nacional y Vialidad

Nacional, organismo competente para definir el alcance de las obras, responsabilidades y alternativas de intervención.

Desde las instituciones presentes se valoró la posibilidad de contar con información directa y abrir un canal de intercambio con la empresa. Al mismo tiempo, se remarcó la importancia de comunicar con claridad la situación actual, sin generar expectativas infundadas, y de sostener el reclamo por respuestas concretas.

La Ruta Nacional Nº 34 continúa siendo una infraestructura estratégica para Sunchales y la región. Su estado impacta directamente en la seguridad vial, la conectividad, la producción, el comercio, los servicios y la vida cotidiana de la comunidad.

En este sentido, ADESu, la Municipalidad, el Concejo Municipal e instituciones locales continuarán impulsando las gestiones necesarias ante Vialidad Nacional y los organismos del Estado Nacional correspondientes, con el objetivo de que se definan acciones urgentes, responsabilidades claras e intervenciones efectivas para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, mantenimiento y seguridad vial.