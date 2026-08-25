Accidentes en Santa Fe: En menos de ocho meses, la Ruta Nacional 34 superó la cantidad de víctimas fatales de 2025

Los casos —informados por el Observatorio de Seguridad Vial de Santa Fe a través de mapas georreferenciados — se distribuyen a lo largo de los casi 400 kilómetros de la ruta en territorio santafesino, desde el inicio del corredor en Rosario hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero.

En detalle, durante 2025 se registraron 13 accidentes con 18 víctimas fatales; mientras que entre el 1 de enero y este 24 de agosto de 2026 hubo 16 accidentes con 19 fallecidos, sumando el ocurrido este domingo en el tramo entre Hersilia y La Rubia.

Aunque los siniestros aparecen en distintos puntos del corredor, hay sectores donde se observa una concentración particularmente marcada. La distribución territorial permite identificar algunos sectores especialmente sensibles, como los primeros 17 kilómetros del corredor, en el aglomerado Gran Rosario .

En ese tramo, se produjeron cinco de los 16 siniestros fatales relevados:

Kilómetro 1, Rosario: auto y pickup, el 22 de marzo.

Kilómetro 7,6, Ibarlucea: auto y camión, el 16 de mayo.

Kilómetro 13,5, Ibarlucea: utilitario y camión con acoplado, el 18 de enero.

Kilómetro 17, Luis Palacios: dos autos y pickup, el 5 de agosto.

Kilómetro 17, Luis Palacios: moto y camión, el 10 de agosto.

En 10 de los 16 accidentes aparece un camión, un camión con acoplado o un transporte de pasajeros involucrado.

En el departamento San Martín también aparece una concentración significativa. Allí se registraron cuatro hechos:

Kilómetro 106, Las Bandurrias.

Kilómetro 122, Casas.

Kilómetro 134, Cañada Rosquín.

Kilómetro 135, Cañada Rosquín.

Es decir, tres de esos cuatro accidentes ocurrieron en apenas 13 kilómetros, entre los km 122 y 135.

Vehículos de gran porte y motos, los de mayor participación

Un elemento que se repite en los siniestros de la Ruta Nacional 34 es la presencia de vehículos de gran porte. En 10 de los 16 siniestros aparece un camión, un camión con acoplado o un transporte de pasajeros involucrado.

Uno de los casos más graves ocurrió el 12 de abril, a la altura de Cañada Rosquín, donde colisionaron una pickup y un camión y se registraron cuatro personas fallecidas.

Las motocicletas también tienen un peso importante dentro del relevamiento. En siete de los 16 hechos aparece una moto involucrada. Entre los casos más recientes se encuentran el accidente del 10 de agosto, en Luis Palacios, entre una moto y un camión; y el ocurrido el 24 de agosto, entre Hersilia y La Rubia, también entre una moto y un camión.