Hallan a dos trabajadores rurales muertos en una estancia en Aguará Grande

La Municipalidad de Sunchales presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela un informe circunstanciado sobre el cumplimiento de la sentencia vinculada a la nueva planta de residuos. Con respecto al estado actual de las obras de la primera etapa, informa que se ejecutaron las alcantarillas aliviadoras; la rectificación de cunetas y avances en la conformación y terraplenamiento del camino de acceso; y la construcción del retardador pluvial.