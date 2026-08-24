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Hallan a dos trabajadores rurales muertos en una estancia en Aguará Grande

El dramático descubrimiento se produjo en la estancia Los Horcones, en una zona rural del departamento San Cristóbal. Los cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de una casilla y una camioneta también fue incendiada.
PolicialesHace 21 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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La tranquilidad de la zona rural de Aguará Grande, en el departamento San Cristóbal, quedó alterada el domingo por un hallazgo que abrió una investigación por un presunto homicidio seguido de suicidio.

El episodio se conoció durante la tarde, cuando personal policial llegó hasta la estancia Los Horcones y se encontró con una escena de extrema violencia. En el lugar había una casilla de chapa completamente incendiada y, entre sus restos, fueron encontrados fragmentos de al menos un cuerpo.

A pocos metros del inmueble apareció otra escena de características igualmente dramáticas. Allí había una fogata y un segundo cuerpo calcinado.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el establecimiento, las víctimas serían dos trabajadores rurales que se encontraban abocados a tareas de colocación y reparación de alambrados. El encargado del lugar los identificó preliminarmente como Carlos Maidana y un hombre de apellido Rostan, aunque hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre la identidad de este último.

Ambos serían oriundos de la provincia del Chaco y se encontraban trabajando temporalmente en la zona.

Escena atravesada por el fuego

El aviso puso en marcha un procedimiento que demandó un importante despliegue de efectivos y especialistas. La llegada hasta el establecimiento implicó recorrer una extensa red de caminos rurales hasta alcanzar el punto donde se produjo el hallazgo.

Los investigadores encontraron una camioneta, dominio XJF 872, también alcanzada por el fuego. En los alrededores había distintas herramientas utilizadas para las tareas rurales.

muerte de dos trabajadores rurales en Aguará GrandeLa hipótesis inicial apunta a un homicidio seguido de suicidio. Foto: Gentileza

Pero fueron otros indicios los que concentraron particularmente la atención de los peritos. En el vehículo se detectaron manchas que, a primera vista, serían compatibles con sangre. También fue localizada una huella que podría corresponder a un arrastre de material hemático.

Ante este cuadro, se realizó un minucioso relevamiento fotográfico y criminalístico de toda la escena. Además, se tomaron muestras mediante hisopado sobre las manchas halladas en la camioneta, con el objetivo de determinar científicamente su naturaleza.

La fiscal Hemilce Fissore, de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, quedó al frente de las actuaciones. En el lugar trabajaron especialistas de la División Científico Forense Región 5 de la Policía de Investigaciones.

Una investigación que recién comienza

Por las características del escenario, la causa fue caratulada provisoriamente como "Presunto homicidio seguido de suicidio". Sin embargo, se trata de una hipótesis inicial y los investigadores trabajan para reconstruir con precisión qué ocurrió antes de que el fuego consumiera la casilla y afectara los cuerpos.

La posibilidad de que haya intervenido una tercera persona tampoco fue descartada en las primeras horas de la investigación. Los indicios recogidos en el lugar deberán ser sometidos ahora a distintos análisis para establecer la mecánica de las muertes y determinar si existió una secuencia previa de violencia.

Uno de los principales desafíos será precisamente separar las huellas propias del incendio de aquellas que pudieran corresponder a momentos anteriores al fuego.

Personal de Bomberos Zapadores fue convocado para intervenir en el procedimiento y realizar el traslado de los restos, tarea indispensable para avanzar posteriormente con las pericias destinadas a establecer las causas y circunstancias de las muertes.

Mientras tanto, en Aguará Grande crece la conmoción por un episodio ocurrido en un paraje rural donde, hasta este domingo, la rutina de dos trabajadores dedicados a una tarea tan tradicional como la colocación de alambrados había transcurrido lejos de cualquier sospecha de violencia.

Ahora será la investigación judicial la que deberá reconstruir, pieza por pieza, las últimas horas de Maidana y Rostan y establecer qué ocurrió en la estancia Los Horcones.

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