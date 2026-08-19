Violentaron la puerta de una óptica y se apoderaron de 15 lentes de sol

Un hecho delictivo se registró en Sunchales, esta vez en una óptica ubicada en una zona céntrica de la ciudad. El robo ocurrió durante la mañana del domingo 16 de agosto, cuando desconocidos ingresaron a la Óptica Prisma, situada en calle 1° de Mayo N° 31, luego de violentar la puerta de acceso.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se habría producido entre las 7:00 y las 7:30. Durante ese lapso, los delincuentes rompieron la puerta del comercio e ingresaron al local, donde sustrajeron aproximadamente 15 pares de anteojos de sol que se encontraban sobre el mostrador.

Un vecino advirtió el robo

La situación fue advertida por un vecino, quien se comunicó con la propietaria para informarle que la puerta de la óptica se encontraba dañada. Al arribar al lugar, la comerciante constató que personas desconocidas habían ingresado al establecimiento y que parte de la mercadería había sido sustraída.

En principio, la cantidad estimada de elementos robados ronda los 15 anteojos de sol, aunque la propietaria no pudo precisar con exactitud cuáles eran los productos faltantes al momento de realizar la primera constatación.

La alarma se activó, pero no hubo aviso inmediato

Uno de los aspectos que surgieron tras el hecho es que el sistema de alarma del comercio se habría activado entre las 7:00 y las 7:30, coincidiendo con el horario estimado en el que se produjo el ingreso de los delincuentes.

Sin embargo, el sistema de seguridad no cuenta actualmente con un centro de monitoreo activo, por lo que la activación de la alarma no generó un aviso inmediato a la propietaria.

A esto se suma que el establecimiento no posee cámaras de videovigilancia, una circunstancia que podría dificultar la identificación de los autores del robo.

Investigación en marcha

Tras la denuncia, trabajó en el lugar personal de la Comisaría 3ª de Sunchales y del CRE-Sunchales. Las actuaciones buscan establecer la mecánica del hecho y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados por el robo ocurrido en la óptica céntrica.