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Asignación de $190.000 mensuales para desempleados: El requisito obligatorio que define quiénes cobran

La Secretaría de Trabajo otorga un aporte mensual a desempleados que inicien capacitaciones en empresas privadas. El beneficio se gestiona en la plataforma Portal Empleo y requiere incorporarse a un proyecto de entrenamiento.
PaísHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, mantiene abierta la inscripción para acceder a una ayuda económica de $190.000 mensuales. La medida está destinada a personas desocupadas que se sumen al programa de Entrenamiento para el Trabajo.

Para percibir la asignación no basta con estar sin empleo ni con realizar cursos virtuales. Es condición obligatoria haber sido seleccionado y participar efectivamente en un proyecto práctico dentro de una empresa.

Requisitos de postulación y esquema de pago

Las gestiones se realizan de manera digital a través del sitio portalempleo.gob.ar. Los aspirantes deben registrar su usuario como ciudadanos, completar su historia laboral y postularse a las vacantes publicadas por las firmas empleadoras.

El monto mensual de $190.000 es de carácter no remunerativo y se financia según el tamaño de la firma participante:

  • Microempresas: El Estado financia la totalidad de los $190.000.
  • Pequeñas y medianas empresas: El Estado aporta $160.000 y la empresa cubre $30.000.
  • Grandes empresas: El Estado aporta $105.000 y la compañía abonará $85.000.

La normativa contempla que las empresas también pueden asumir la totalidad de la ayuda económica. La participación en estas capacitaciones no genera relación laboral previa, aunque al finalizar el período las compañías pueden incorporar formalmente al trabajador haciendo uso de incentivos estatales.

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