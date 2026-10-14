La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula 23,6% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9%, empujada principalmente por servicios regulados (es decir, cuyos aumentos requieren de una autorización del Gobierno).

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Con estos datos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 23,6% en lo que va del año y 33,4% en los últimos 12 meses.

Tarifas, educación y salud, los rubros que más aumentaron

De acuerdo con los datos oficiales, los rubros con mayores aumentos fueron los asociados con los servicios regulados. Las tarifas de servicios públicos tuvieron un incremento del 3,1%, mientras que Educación (que contiene las cuotas de colegios privados) subió 3%, las telecomunicaciones, 2,5% y la salud (medicamentos y cuotas de prepagas), 2,4%.

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En tanto, la división Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%) mostraron los menores incrementos del mes.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en el IPC, mostró un incremento del 2%, casi en línea con el IPC general.

A nivel categorías, los servicios aumentaron 2,4% y los bienes, 1,7%. En tanto, los precios estacionales aumentaron 2,9%, mientras que los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial) sufrieron un incremento del 2,3% y la inflación núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales), fue del 1,7%.

Por regiones, los niveles más altos de inflación se registraron en el Gran Buenos Aires y la zona Pampeana (ambos con el 2%); mientras que el Noroeste y Cuyo registraron subas del 1,9%; el Noreste, 1,7%; y la Patagonia, 1,4%.