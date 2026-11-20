El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Lo hizo de forma unánime: 71 votos positivos y sin votos negativos ni abstenciones.

La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara baja con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

La nueva norma reemplaza el carácter transitorio de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta fines de 2026, por un régimen permanente que mantiene varios de sus principales beneficios.

Qué establece la ley de discapacidad que aprobó el Senado

Uno de los principales puntos es la continuidad de la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% de una jubilación mínima. La norma establece que la prestación será compatible con un empleo registrado o con el monotributo siempre que los ingresos de la persona no superen los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), actualmente de $ 782 mil.

El texto también mantiene el nomenclador único de prestaciones, que establece los valores que reciben los prestadores del sistema, y dispone su actualización automática de acuerdo con la movilidad jubilatoria.

Además, garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el Programa Federal Incluir Salud, destinado a titulares de pensiones no contributivas que no tienen obra social. También establece que el presupuesto destinado al área de discapacidad no puede disminuir en términos reales respecto del año anterior.

Otro de los reclamos del sector estaba relacionado con las deudas con los prestadores. La ley aprobada por el Senado incorpora una cláusula que obliga al Poder Ejecutivo a establecer un cronograma para pagar las compensaciones atrasadas y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.

Pensiones: menos beneficiarios y una caída del poder adquisitivo

El debate se produce en un contexto de cambios en las políticas destinadas a las personas con discapacidad durante la gestión de Javier Milei.

Entre 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez cayó un 5,9%, hasta alcanzar aproximadamente 1,14 millones, según datos del Ministerio de Capital Humano analizados por Chequeado.

También disminuyó el poder de compra de la prestación. El monto promedio registró una caída real (descontando la inflación) del 14,2% desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, pese a que durante los primeros 9 meses de 2026 aumentó un 1,9% en términos reales y alcanzó un promedio de $ 373.583.

En paralelo, todavía hay más de 200 mil solicitudes de pensión pendientes correspondientes a 2026, según uno de los reclamos planteados durante el debate legislativo.

Otro punto de tensión es el financiamiento del Programa Federal Incluir Salud, que garantiza medicamentos, tratamientos y otras prestaciones médicas a quienes cobran una pensión no contributiva y no tienen otra cobertura.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Presupuesto 2027 contempla para el programa una reducción del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023, en términos reales.