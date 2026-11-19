El Departamento Ejecutivo Municipal, ingresó la semana pasada, el proyecto de Presupuesto 2027, que establece una planificación económica y financiera para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del próximo año.

Durante la sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre, la concejal Brenda Torriri expuso los principales lineamientos de la iniciativa y explicó los criterios utilizados para elaborar el instrumento que determinará los recursos disponibles y las autorizaciones de gastos de la administración municipal.

El proyecto contempla gastos corrientes y de capital por $33.747.271.497,29, mientras que los recursos estimados ascienden a $33.773.467.359,17. La diferencia arroja un resultado financiero preventivo positivo de $26.195.861,88.

Uno de los aspectos centrales de la fundamentación presentada por Torriri fue que el presupuesto representa un primer paso hacia la implementación del denominado Presupuesto por Programas, una modalidad que busca vincular las asignaciones económicas con objetivos concretos de gobierno y permitir un seguimiento más preciso de la utilización de los fondos públicos.

La concejal también sostuvo que la propuesta mantiene el equilibrio fiscal y da continuidad a las políticas de gobernanza local, con los principios de inclusión, desarrollo, compromiso comunitario y transparencia.

Gasto en personal

Uno de los cambios explicados por la edil Torriri fue la creación de un destino específico denominado Recursos Humanos, que concentrará las erogaciones correspondientes al personal municipal y permitirá identificar con mayor claridad los costos laborales de cada área.

La concejal explicó que, si bien se centralizaron los gastos fijos, cada subsecretaría mantiene presupuestados los montos correspondientes al personal que considera necesario incorporar.

Es importante recordar que el Departamento Ejecutivo Municipal remitió unas semanas atrás a la Legislatura local un informe sobre la composición de la planta de personal, las contrataciones de servicios y los movimientos registrados entre diciembre de 2023 y octubre de 2026. De acuerdo con el relevamiento elaborado por el área de Personal de la Municipalidad de Sunchales, la administración municipal registra 359 agentes entre personal de planta permanente, transitorio y en retiro especial. La composición incluye 264 empleados de planta permanente, 86 transitorios y 9 en retiro especial. A esa cifra se suman 21 integrantes del gabinete municipal y 123 contrataciones de servicios. De estas últimas, 32 corresponden a jornada completa, 71 a jornada parcial, 10 a prestaciones por convenio y otras 10 a prestaciones a demanda. El informe también detalla los movimientos de personal registrados desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2026. Durante ese período se contabilizaron 78 altas de contrataciones de servicios, distribuidas en distintas áreas municipales. Entre ellas se destacan 27 incorporaciones para otros servicios, 22 para Salud, Asistencia y Contención Social, 14 para Educación y Cultura, 9 para Administración, Gestión Humana y Comunicación y 6 para Obras Públicas, Arquitectura y Mantenimiento. En el mismo período se registraron 105 bajas, de las cuales 44 correspondieron a prestadores bajo la modalidad de monotributo, 36 a personal transitorio, 20 a empleados de planta permanente y 5 a personas en retiro especial. El relevamiento también informa que 10 agentes iniciaron sus trámites jubilatorios y otros 7 se encuentran en condiciones de hacerlo. Asimismo, se consignan 10 agentes con licencia médica, 7 con licencia gremial y uno con licencia por ejercicio de un cargo político. Por otra parte, la nómina de la Banda Municipal comprende a 25 integrantes, en el marco de la Ordenanza N.º 3143/2023. Se contempla $19.875 millones destinado a distintas modalidades de vinculación laboral: Personal permanente: $10.515 millones.

Personal temporario: $5.097 millones.

Personal contratado: $2.113 millones.

Asistencia social al personal: $863 millones.

Servicios extraordinarios: $56 millones.

¿De dónde provendrán los recursos municipales?

El cálculo de recursos también permite observar cuáles serán las principales fuentes de financiamiento del Municipio.

El anexo correspondiente estima ingresos por $34.000 millones, incluyendo las fuentes financieras que aparecen discriminadas en la documentación. Dentro de esa estructura, los ingresos tributarios representan el componente más importante, con $24.376 millones.

Entre los conceptos más relevantes se encuentran:

Derecho de Registro e Inspección (DREI): $6.384 millones.

Coparticipación de impuestos nacionales: $4.935 millones.

Coparticipación de tributos provinciales: $7.121 millones.

Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU): $2.723 millones.

Un dato particularmente importante es que la coparticipación nacional y provincial suma aproximadamente $12.056 millones. Esto representa casi la mitad de los ingresos tributarios proyectados.

Por lo tanto, el financiamiento municipal no depende exclusivamente de la recaudación propia. Los fondos provenientes de la Provincia y la Nación tienen una incidencia determinante en la disponibilidad de recursos para sostener los servicios, afrontar los gastos corrientes y ejecutar inversiones.

También aparecen ingresos no tributarios por $4.185 millones, transferencias corrientes por $1.153 millones y transferencias de capital por $1.742 millones, entre otros conceptos.

En materia de recursos de capital, el proyecto contempla ingresos vinculados con contribuciones por mejoras, venta de terrenos y aportes de organismos provinciales y nacionales. Entre estos últimos se identifican partidas correspondientes a Obras Menores, Plan Incluir, Fondo de Financiamiento Educativo y otras líneas de financiamiento.

Esta composición también permite advertir que una parte de las inversiones proyectadas depende de recursos afectados a destinos específicos, por lo que su ejecución estará condicionada por la disponibilidad y el ingreso efectivo de esos fondos.

Obras públicas, infraestructura y servicios

En materia de inversión, el proyecto prevé gastos de capital por $4.402 millones. Se trata de recursos destinados a la adquisición de bienes de uso, construcciones, equipamiento y otras inversiones.

El consolidado contempla $4.286 millones en bienes de uso. Dentro de las partidas aparecen:

Construcciones en bienes de dominio público.

Obras y construcciones en bienes de dominio privado.

Maquinaria y equipamiento.

Equipamiento para transporte, tracción y elevación.

Equipamiento informático y tecnológico.

Por su parte, el presupuesto por finalidad y función permite identificar dos grandes clasificaciones vinculadas con obra pública, que en conjunto representan aproximadamente $5.845 millones, equivalentes al 16,7% del presupuesto consolidado.

También se destacan las partidas destinadas al mantenimiento de los servicios urbanos. Entre ellas figuran $640 millones para corte de pasto y desmalezado, $81 millones para poda y mantenimiento del arbolado, $68,5 millones para mantenimiento de conexiones cloacales y $83,6 millones para reparación de vías de comunicación.

Estos números muestran que el sostenimiento de los servicios cotidianos continúa teniendo un peso importante dentro de la planificación económica municipal.

Salud, educación, seguridad y asistencia social

Otro aspecto relevante surge de las transferencias previstas para instituciones y organismos que prestan servicios en la ciudad.

El presupuesto contempla $2.148 millones en transferencias, con asignaciones específicas para distintos sectores.

Entre las partidas más importantes aparecen:

SAMCo Sunchales: $339,9 millones.

Fondo de Asistencia Educativa: $173,4 millones.

Policía de Santa Fe: $127,6 millones.

Bomberos Voluntarios: $113,5 millones.

Instituto Municipal de la Vivienda: $91,5 millones.

Instituciones de Bien Público: $83,8 millones.

Fondo de Acción Vecinal: $55,8 millones.

Presupuesto Participativo: $408,5 millones.

En este último caso, el Presupuesto Participativo constituye una de las asignaciones individuales más importantes dentro del esquema de transferencias, con más de $408 millones previstos para su funcionamiento.

También se contemplan recursos para el Boleto Educativo, becas y pasantías, ayudas económicas para gastos de alquiler, servicios, salud y sepelios, además de programas de promoción social.

En materia de seguridad, además de la transferencia a la Policía de Santa Fe, se incluyen partidas para la Policía Rural Los Pumas y el funcionamiento de la Agencia Municipal de Seguridad.

Ambiente, producción y desarrollo económico

El presupuesto también incorpora una descripción más detallada de los programas que cada área municipal proyecta desarrollar durante 2027.

En materia ambiental, se identifican iniciativas vinculadas con el Plan Integral de Gestión Ambiental, la separación de residuos, el compostaje domiciliario, el tratamiento de neumáticos fuera de uso y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Entre los objetivos concretos se encuentra la adquisición de 4.000 recipientes para promover el compostaje en los hogares, el fortalecimiento del Centro de Transferencia de Residuos y la continuidad de las acciones de articulación con el Consorcio GIRSU.

También se contempla la puesta en valor del Corredor Biológico mediante la plantación de 80 ejemplares arbóreos autóctonos y la instalación de ocho carteles de identificación y señalización.

En el área productiva, el proyecto incorpora programas para la Casa del Emprendedor, la realización de censos industriales y comerciales, el fortalecimiento de la actividad rural y la promoción turística.

Por otra parte, la Economía Social y Solidaria contempla acciones de capacitación laboral, intermediación para el empleo, apoyo a microemprendimientos, fortalecimiento de la Feria y Mercado Municipal y desarrollo de los programas del Parque de los Encuentros.

Esta descripción constituye uno de los avances que Brenda Torriri destacó en su fundamentación: pasar de una estructura presupuestaria centrada exclusivamente en partidas económicas a otra que permita identificar también qué actividades, objetivos y políticas públicas se pretenden desarrollar con esos recursos.

Un cambio en la forma de presentar el presupuesto

Más allá de los números, la edil oficialista puso especial énfasis en los criterios de elaboración del proyecto. Según explicó, se decidió evitar las partidas genéricas de gastos y especificar con mayor precisión el origen de los recursos y el destino de las erogaciones.

También se centralizaron los denominados gastos fijos, entre ellos los servicios básicos, los bienes de consumo de la administración central y el mantenimiento de edificios y vehículos.

Otro cambio es la identificación de los gastos afectados por ordenanzas municipales o por programas de financiamiento provincial, lo que permitiría realizar un seguimiento más preciso de su ejecución.

El proyecto incorpora ocho anexos que contienen la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, el detalle de recursos, la distribución del gasto por objeto, finalidad y función, los programas previstos, la nómina de personal y la fundamentación de las políticas presupuestarias.

En este sentido, la propuesta busca avanzar hacia un esquema en el que no solamente se conozca cuánto dinero se asigna a cada área, sino también para qué se utilizará y cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar.

Ahora comienza el tratamiento legislativo

El proyecto deberá ser analizado por los integrantes del Concejo Municipal, que tendrán la posibilidad de examinar las previsiones de recursos, las autorizaciones de gastos y las prioridades establecidas por el Departamento Ejecutivo.

El debate, como es habitual, tendrá varios ejes: la incidencia del gasto en personal, la dependencia de los recursos provenientes de otras jurisdicciones, el volumen de las inversiones proyectadas, las transferencias a instituciones y el margen financiero con el que contará el Municipio.