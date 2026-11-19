La prestigiosa revista internacional LatinFinance distinguió a Banco Macro (NYSE: BMA) con el galardón al "Banco del Año en Argentina" (Bank of the Year – Argentina), en el marco de su tradicional entrega anual de premios a la excelencia financiera en la región.

El reconocimiento evaluó el desempeño cuantitativo de las entidades, la calidad de sus activos y las opiniones de los analistas de mercado. Asimismo ponderó los sólidos resultados financieros presentados recurrentemente por Banco Macro tanto en el mercado local como ante la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde la entidad ratificó su liderazgo a través de sus ratios de rentabilidad y calidad de su cartera.

A su vez, Latin Finance resaltó el plan de modernización en la experiencia de sus clientes, destacando la evolución de su ecosistema de autogestión, las mejoras operativas de la App Macro y la atención conversacional ágil a través de canales digitales y de su red de más de 400 sucursales en todo el país.

"Ser distinguidos por LatinFinance como el Bank of the Year en Argentina premia la solidez y la visión de largo plazo con la que construimos Banco Macro hace más de 48 años", afirmó Jorge Brito, Presidente de la entidad.

"En un contexto que demanda prudencia y foco estratégico, seguimos acelerando inversiones en tecnología e inteligencia artificial para

anticiparnos a las necesidades del mercado. Además de seguir trabajando a nivel federal, estando en todas las provincias, priorizamos darle valor a la cercanía y el trato personal con nuestros clientes siendo el banco argentino de capital privado con mayor red de sucursales en todo el país", destacó Brito.

"El premio Banks of the Year Awards de Latin Finance es un orgullo para todos en Banco Macro, un reconocimiento de que nuestra estrategia está funcionando, y un incentivo para seguir adelante, siempre Pensando en Grande. En concreto, el banco continúa invirtiendo e innovando con foco en el cliente, con lanzamientos como MacroChat (banca conversacional con IA), Macro Private Bank, y el nuevo programa de fidelidad por Niveles, que sumados a nuestra solidez financiera y resultados y al compromiso y dedicación de nuestra gente, contribuyeron para alcanzar éste reconocimiento"; señaló Juan Parma, CEO de Banco Macro.

Los Banks of the Year Awards de LatinFinance constituyen una de las referencias más respetadas en la industria bancaria de América Latina y el Caribe, reconociendo anualmente a las instituciones que demuestran solidez, capacidad de gestión e innovación estratégica en sus respectivos mercados.