Vivir más está cambiando la forma de pensar la mediana edad y las necesidades de cuidado y bienestar. En Argentina, la expectativa de vida se proyecta en 83 años hacia 2040. Es en ese contexto que el Edelman Longevity Lab[i] identifica entre los 55 y 75 años una etapa denominada middlescence, caracterizada por nuevos proyectos, experiencias y una mirada activa sobre los años por delante.

Frente a esta nueva realidad, SANCOR SEGUROS presenta Salud Activa, una propuesta que combina protección ante situaciones de salud con servicios y beneficios para el bienestar cotidiano, pensada para acompañar una vida más larga con autonomía y tranquilidad.

Salud Activa brinda cobertura ante intervenciones quirúrgicas, trasplantes, prótesis, prácticas médicas, renta diaria, incapacidad y fracturas óseas por accidente. A su vez, permite que cada asegurado elija sus médicos y disponga del dinero de la cobertura, ofreciendo mayor libertad para resolver sus necesidades ante una situación de salud.

“Hoy las personas llegan a esta etapa de la vida con nuevos proyectos, intereses y planes por delante. Con Salud Activa buscamos acompañar esa realidad con una propuesta que no se limita a responder frente a un imprevisto, sino que también brinda herramientas concretas para el cuidado y el bienestar cotidiano”, afirmó Matias Manzo, Gerente de Seguros de Personas de SANCOR SEGUROS.

Salud Activa integra coberturas, asistencias y beneficios pensados para acompañar distintos aspectos de una vida más plena, entre ellos:

Coberturas de salud: intervenciones quirúrgicas, trasplantes, prótesis, renta diaria y prácticas médicas.

Protección ante accidentes: cobertura por incapacidad y fracturas óseas por accidente.

Atención médica: acceso a consultorio médico virtual para recibir atención por videollamada.

Bienestar y actividad física: reintegro en gimnasio y acceso totalmente bonificado a Motivia, app de bienestar.

Asistencia al viajero: respaldo para el asegurado durante sus viajes.

Asistencia para el hogar: servicios ante emergencias de plomería, gas, electricidad y cerrajería, además de empleada de hogar.

Mayor autonomía: posibilidad de elegir médicos, disponer del dinero de la cobertura y realizar gestiones de manera autogestionada.

Otras asistencias: orientación psicológica telefónica, asistencia tecnológica, legal y contable, y servicios para mascotas.

Esta mirada acompaña cambios más amplios en la forma de vivir después de los 50. Hoy en día, las personas de entre 55 y 75 años están invirtiendo activamente en las décadas que tienen por delante, explorando nuevas experiencias y dedicando tiempo a actividades que enriquecen su vida, cuestionando así la idea de que cumplir años necesariamente implica bajar el ritmo.

Salud Activa suma además herramientas de autogestión y acceso al Programa Beneficia. El producto contempla el ingreso hasta los 70 años, sin límite de permanencia.

Con este lanzamiento, SANCOR SEGUROS continúa ampliando su propuesta de valor para responder a las necesidades de las personas en las distintas etapas de sus vidas, con soluciones que integran protección, prevención y bienestar.

[i] Edelman Longevity Lab. (2026). The 100-year life is here: Unlocking the value of longevity. Edelman. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2026-03/LongevityLab_LifetimeValue.pdf