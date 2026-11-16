El río Paraná superó este domingo el nivel de evacuación en la ciudad de Santa Fe y, aunque las proyecciones anticipan que la creciente comenzará a estabilizarse, el escenario para los próximos días seguirá marcado por alturas superiores a esa referencia. En la segunda semana de noviembre, el río aumentó más de un metro su nivel en el puerto y llegó a los 5,76.

El Instituto Nacional del Agua (INA) había anticipado que el Paraná superaría los 5,70 metros durante el fin de semana en la capital provincial y que tendería a estabilizarse entre el domingo y el miércoles. La previsión coincide con lo que había explicado Juan Borús, vocero del organismo, el viernes pasado en el programa Creo, de AIRE .

Las proyecciones del INA para Santa Fe, tras cerrar el domingo en 5,76 metros, ubican la altura en 5,84 para el martes 17 de noviembre y en 5,90 para el 24. Esto supone que, aun con una marcada disminución en el ritmo de crecimiento, el río permanecería por encima del nivel de evacuación.

De acuerdo con las mediciones más recientes de la Prefectura Naval Argentina, en Corrientes el río se encuentra en 6,55 metros, aun por encima del nivel de alerta luego de una considerable baja —tuvo un pico de 7,46—, mientras que en Reconquista está en 5,66 y en San Javier en 7,94, ambos por encima del nivel de evacuación. Por su parte, en Rosario marca 4,76, aun por debajo del alerta.

Las proyecciones para el 17 de noviembre ubican las alturas en 6,38 metros para Corrientes, 5,63 para Reconquista, 5,82 para Paraná y 4,98 para Rosario.

La evolución del río en San Javier, otro antecedente

La situación del río San Javier también ofrece un elemento de comparación para seguir la evolución de las aguas en la costa santafesina. A comienzos de noviembre, ese curso experimentó una suba pronunciada: el 5 de noviembre llegó a los 7,24 metros, después de crecer 64 centímetros en apenas 24 horas.

Este domingo, la altura en San Javier se ubica en 7,97 metros. Su evolución durante los últimos días permite observar el comportamiento de otra parte del sistema fluvial y plantea un escenario que merece seguimiento en relación con la crecida frente a la capital provincial.

De todos modos, no se trata de trasladar automáticamente las alturas de un puerto a otro: la dinámica del Paraná y sus brazos presenta particularidades en cada tramo. La referencia sirve para observar cómo las ondas de crecida se desplazan y cómo pueden sostenerse los niveles elevados aun cuando el ritmo de ascenso comienza a disminuir.

Las consecuencias de la crecida en Santa Fe y el área metropolitana

Uno de los principales focos de atención está en la Vuelta del Paraguayo, donde el avance del agua ya obligó a trasladar a múltiples residentes hacia el centro de asistencia de Alto Verde. Según el último relevamiento municipal, 237 personas permanecen alojadas allí, provenientes de 72 familias. Entre ellas, hay 91 menores de edad.

La situación también genera complicaciones en otros puntos del área metropolitana. En Monte Vera, el municipio dispuso un corte preventivo de un tramo del camino que conduce al paraje La Costa, debido al ingreso de agua desde una de las lagunas. La circulación quedó restringida a los vecinos del sector y a los vehículos de emergencia.

En paralelo, los equipos municipales mantienen el monitoreo preventivo en Colastiné Sur, la zona de bañados y Los Alisos, en barrio El Pozo.

Otra de las medidas adoptadas fue el pedido de evitar la navegación y, especialmente, circular a altas velocidades con embarcaciones. La recomendación municipal apunta a reducir el oleaje que puede perjudicar a las viviendas ubicadas sobre la costa y agravar las condiciones de quienes permanecen en zonas afectadas por la crecida.

Construyen más módulos para alojar a las familias evacuadas

La respuesta habitacional también se amplía a medida que avanza el agua. En Alto Verde, la Municipalidad ya levantó 71 módulos habitacionales y trabaja en la construcción de otros siete, destinados a recibir a familias provenientes de la Vuelta del Paraguayo.

Durante esta semana comenzarán a llegar otros 80 módulos adquiridos por el municipio. Todavía no está definido dónde serán instalados: las alternativas que se analizan son ampliar el predio de Alto Verde o distribuirlos en otros sectores de la ciudad, de acuerdo con la evolución de la crecida y las necesidades de asistencia.

Desde este lunes, además, el municipio implementará un servicio de Munibús, en coordinación con el Gobierno provincial, para garantizar el traslado de los niños evacuados hacia sus establecimientos educativos.