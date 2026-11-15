Cinco allanamientos en Sunchales: Un detenido y el secuestro de un arma de fuego

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cinco allanamientos en distintos domicilios de Sunchales durante la jornada de este sábado. Las medidas judiciales tenían como objetivo localizar a D. E. C., quien no fue encontrado en ninguno de los domicilios allanados.

Durante los procedimientos, en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza se secuestró un revólver calibre .32 junto con dos cartuchos intactos. En tanto, en otro inmueble de calle 19 de Octubre se incautó una sustancia que, sometida a las pruebas correspondientes, arrojó resultado positivo para marihuana.

En el marco de la investigación, los efectivos también localizaron un automóvil Fiat Palio que registraba un requerimiento judicial. El vehículo fue interceptado en la intersección de las calles Mitri y Leguizamón, donde se identificó a su conductor, R. L. P., de 31 años, quien posteriormente quedó detenido.

Los cinco allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en Mitri al 600, Urquiza sin numeración, 19 de Octubre al 300, Ruta Nacional 34 y Santa Cruz sin numeración.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Juan Manuel Puig, R. L. P. quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa el desarrollo de la investigación.