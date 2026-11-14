Departamentos en construcción de la causa Spaggiari listos para rematar: Fecha, características, base y deudas

El proceso de liquidación de bienes vinculados a la quiebra del Grupo Spaggiari tendrá un nuevo capítulo en Rafaela. El próximo lunes 30 de noviembre, a las 10, se realizará en el Hall de los Tribunales una subasta judicial de dos propiedades ubicadas en calle Gaudencio Mainardi 1261 y avenida 500 Millas 230.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Rafaela, a cargo de la jueza Natalia Carinelli, en el expediente CUIJ 21-24206017-9, caratulado "Barberis Juan Luis y otros c/ CUIT 30-71606558-4 s/ pedido de quiebra".

Se trata de la segunda subasta de propiedades dentro de este proceso y la tercera instancia de remate de bienes, si se toma como antecedente la venta de mobiliario y otros elementos pertenecientes a la firma, realizada en julio.

Dos terrenos con departamentos que quedaron sin terminar

Uno de los inmuebles está ubicado en Gaudencio Mainardi 1261 y cuenta con una superficie de terreno de 303,07 metros cuadrados. Según la constatación judicial realizada el 8 de octubre, presenta distintas construcciones destinadas a departamentos, aunque las obras quedaron inconclusas.

La descripción incorporada al expediente da cuenta de ambientes de diferentes dimensiones, sectores previstos para habitaciones, baños y cocinas, instalaciones de agua, desagües y electricidad, además de ingresos individuales y espacios para cocheras. En uno de los sectores también se observaron rastros de un incendio.

El segundo inmueble está ubicado en avenida 500 Millas 230, sobre un terreno de 303 metros cuadrados. Allí se construyeron cinco departamentos. Los primeros cuatro cuentan con una segunda planta que incluye una habitación y un baño, mientras que el quinto se encuentra sobre el sector de cochera y no tiene el techo completo.

La constatación judicial describe ambientes de entre 4 por 5 metros, sectores previstos para cocinas y baños, patios de luz y un pasillo distribuidor de aproximadamente dos metros de ancho. Las unidades cuentan con agua corriente y cloacas, pero no con gas natural.

En ambos casos, las construcciones permanecen sin terminar. Las entradas de los departamentos se encontraban cerradas con chapones al momento de la inspección judicial.

La base y las deudas de cada propiedad

Los dos inmuebles saldrán a la venta con base en sus respectivos avalúos fiscales. Si no se presentan interesados, se contempla una segunda instancia con una retasa del 25%. Si tampoco aparecen ofertas, finalmente se ofrecerán sin base y al mejor postor.

En la documentación catastral incorporada al expediente se informa para Mainardi 1261 una valuación fiscal del terreno de $2.573,93. Para el inmueble de 500 Millas 230, el informe registra una valuación total de $3.145,02, integrada por $606,92 correspondientes al terreno y $2.538,10 al edificio.

En cuanto a las obligaciones pendientes, Mainardi 1261 registra una deuda de $66.714,41 de Impuesto Inmobiliario, $1.681.250 de Tasa General de Inmuebles municipal, $468.896,10 por multas de desmalezamiento y limpieza, $124.080 por actas de infracción y $84.072,89 de electricidad. No registra deuda con Aguas Santafesinas.

La suma de esos conceptos alcanza los $2.425.013,40.

Por su parte, el inmueble de avenida 500 Millas 230 presenta una deuda de $50.964,54 de Impuesto Inmobiliario, $263.314,35 con Aguas Santafesinas, $671.033,60 de Tasa General de Inmuebles municipal, $120.521,40 de Rentas Varias y otros conceptos por multas y actas que ascienden a $525.580.

De acuerdo con esos importes, las obligaciones detalladas suman $1.631.413,89. Sin embargo, el informe municipal también menciona dos multas de $138.240 cada una, correspondientes a las actas 663119 y 668902, cuyo tratamiento deberá aclararse para determinar si se trata de importes adicionales o ya comprendidos en el detalle de actas.

Entre ambos inmuebles, los conceptos individualizados representan más de $4 millones en deudas.

Otro dato que surge de los informes del Registro General de la Propiedad es que ambos inmuebles registran inhibiciones. Entre ellas figura una anotación correspondiente a la causa "Otros s/ Asociación Ilícita y Estafas Reiteradas", del Juzgado Penal de Primera Instancia de Distrito Judicial N.º 5 de Rafaela.

La inscripción fue realizada el 27 de noviembre de 2023 y tiene vigencia registral hasta el 27 de noviembre de 2028. Se trata de un antecedente que vincula registralmente a los inmuebles con la investigación penal, aunque esa circunstancia no permite por sí sola establecer quiénes son sus titulares dominiales.

Cómo será el remate y cuándo se pueden visitar

Quienes resulten adjudicatarios deberán abonar en el acto el 10% del precio obtenido en concepto de seña, la comisión del martillero del 3% y los impuestos nacionales y provinciales que correspondan. El pago deberá realizarse en efectivo.

El saldo del precio deberá integrarse al aprobarse la subasta o dentro de los 40 días corridos desde la fecha del remate. Si no se cumple con los plazos establecidos, se aplicarán intereses y podrán perderse los derechos sobre la adjudicación y las sumas entregadas.

Los interesados podrán visitar y revisar los inmuebles el domingo 29 de noviembre, de 10 a 12:30, y el lunes 30, de 8 a 9, antes de la realización de la subasta.