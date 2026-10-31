Cattalini: “La destitución del Juez Salmain es un límite a la impunidad”

La diputada provincial celebró la decisión del Jurado de Enjuiciamiento y destacó que Santa Fe necesita una Justicia Federal a la altura de lo que la sociedad reclama: responsabilidad, transparencia y ningún privilegio para quienes deben hacer cumplir la ley.
Judiciales31/10/2026 08:00Jorge TribouleyJorge Tribouley
Diputada provincial Lionella Cattalini 6
Diputada provincial Lionella Cattalini

La destitución del juez federal Gastón Salmain fue celebrada por la diputada provincial Lionella Cattalini, quien consideró que la decisión constituye “una señal institucional muy  importante hacia la sociedad”.

“Los santafesinos sabemos muy bien el daño que pueden causar los jueces federales corruptos y el costo que eso tiene para toda la sociedad. Nos merecemos una Justicia Federal que esté a la altura de sus responsabilidades, que actúe con transparencia y en la que no haya lugar para privilegios ni protección corporativa”, expresó Cattalini.

La legisladora sostuvo que la decisión representa “un límite necesario” y remarcó que la independencia judicial, fundamental para la democracia, debe estar acompañada por mecanismos de control efectivos y por la obligación de responder por los propios actos.

“Nadie está por encima de la ley. Mucho menos quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Cuando existen motivos para apartar a un magistrado de su función, las instituciones deben actuar con firmeza y demostrar que los controles no son una formalidad, sino una garantía para toda la sociedad”, afirmó.

Cattalini también destacó que “lo que la sociedad espera es que las reglas se cumplan para todos, sin excepciones. La destitución de Salmain debe ser una señal clara de que las conductas incompatibles con la función judicial tienen consecuencias y de que ningún cargo puede convertirse en un escudo”, concluyó la diputada.

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