El Grupo SanCor Salud renovó las autoridades de su Comisión Directiva: Claudio Nari es el nuevo presidente
El Grupo SanCor Salud concretó una nueva edición de su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante la jornada, los delegados representantes de los diversos distritos evaluaron y aprobaron la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 53 (comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027).
Como parte del orden del día, se oficializó la rotación y asignación de cargos, constituyendo la nueva Comisión Directiva que asumirá la conducción y el rumbo estratégico de la compañía para el ciclo 2026–2027.
La estructura de las autoridades del Grupo SanCor Salud para el nuevo período queda conformada de la siguiente manera:
Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2026 - 2027
PRESIDENTE: Claudio Guillermo Nari
VICEPRESIDENTE: Jorge Luis Sánchez
SECRETARIO: Néstor Fabián Perracino
PROSECRETARIO: Fernando Daniel Beletti
TESORERO: Alberto Eduardo Rossetti
PROTESORERO: Elvio Pedro Meolans
VOCAL TITULAR: Luis María Pochettino
VOCAL TITULAR: Eduardo Tamagnone
VOCAL TITULAR: Sergio Daniel Alberione
VOCAL SUPLENTE: Martín David Echavarri
VOCAL SUPLENTE: Jorge Luis Bersano
VOCAL SUPLENTE: Ariel René Astesana
VOCAL SUPLENTE: Néstor Domingo Piovano
VOCAL SUPLENTE: Rafael Carlos Cravero
VOCAL SUPLENTE: Alberto Raúl Linguetti
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
ORG. FISC. TITULAR: Fabián Oscar Torres
ORG. FISC. TITULAR: Eduardo Isaac Honorio Barcarolo
ORG. FISC. TITULAR: Silvio Celestino Sacchi
ORG. FISC. SUPLENTE: Sergio Daniel Macagno
ORG. FISC. SUPLENTE: Diego Martín Barcarolo
ORG. FISC. SUPLENTE: Marcelo Javier Beltramo
Con la contención médica y prestacional brindada a sus más de 900.000 asociados y asociadas a lo largo de todo el territorio nacional, SanCor Salud ratifica su visión estratégica centrada en la constante innovación, la calidad del servicio y la cercanía con cada una de sus comunidades.