El Grupo SanCor Salud renovó las autoridades de su Comisión Directiva: Claudio Nari es el nuevo presidente

En el marco de su Asamblea General Ordinaria Anual, la organización analizó el desempeño del último período contable y definió la conformación del equipo directivo que liderará la gestión institucional durante el período 2026/2027.
Economía30/10/2026 15:54 Grupo SanCor Salud
Claudio Guillermo Nari
Claudio Guillermo Nari es el presidente de la Asociación Mutual SanCor Salud para el período 2026/2027.

El Grupo SanCor Salud concretó una nueva edición de su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante la jornada, los delegados representantes de los diversos distritos evaluaron y aprobaron la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 53 (comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027).

Como parte del orden del día, se oficializó la rotación y asignación de cargos, constituyendo la nueva Comisión Directiva que asumirá la conducción y el rumbo estratégico de la compañía para el ciclo 2026–2027.

La estructura de las autoridades del Grupo SanCor Salud para el nuevo período queda conformada de la siguiente manera:

Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2026 - 2027

ASAMBLEA GRUPO SANCOR SALUD 2026

PRESIDENTE: Claudio Guillermo Nari
VICEPRESIDENTE: Jorge Luis Sánchez
SECRETARIO: Néstor Fabián Perracino
PROSECRETARIO: Fernando Daniel Beletti
TESORERO: Alberto Eduardo Rossetti
PROTESORERO: Elvio Pedro Meolans
VOCAL TITULAR: Luis María Pochettino
VOCAL TITULAR: Eduardo Tamagnone
VOCAL TITULAR: Sergio Daniel Alberione
VOCAL SUPLENTE: Martín David Echavarri
VOCAL SUPLENTE: Jorge Luis Bersano
VOCAL SUPLENTE: Ariel René Astesana
VOCAL SUPLENTE: Néstor Domingo Piovano
VOCAL SUPLENTE: Rafael Carlos Cravero
VOCAL SUPLENTE: Alberto Raúl Linguetti

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

ORG. FISC. TITULAR: Fabián Oscar Torres
ORG. FISC. TITULAR: Eduardo Isaac Honorio Barcarolo
ORG. FISC. TITULAR: Silvio Celestino Sacchi
ORG. FISC. SUPLENTE: Sergio Daniel Macagno
ORG. FISC. SUPLENTE: Diego Martín Barcarolo
ORG. FISC. SUPLENTE: Marcelo Javier Beltramo

Con la contención médica y prestacional brindada a sus más de 900.000 asociados y asociadas a lo largo de todo el territorio nacional, SanCor Salud ratifica su visión estratégica centrada en la constante innovación, la calidad del servicio y la cercanía con cada una de sus comunidades.

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