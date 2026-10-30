El Grupo SanCor Salud renovó las autoridades de su Comisión Directiva: Claudio Nari es el nuevo presidente

Claudio Guillermo Nari es el presidente de la Asociación Mutual SanCor Salud para el período 2026/2027.

El Grupo SanCor Salud concretó una nueva edición de su Asamblea General Ordinaria Anual. Durante la jornada, los delegados representantes de los diversos distritos evaluaron y aprobaron la Memoria y el Balance Económico correspondientes al Ejercicio Social Nº 53 (comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027).

Como parte del orden del día, se oficializó la rotación y asignación de cargos, constituyendo la nueva Comisión Directiva que asumirá la conducción y el rumbo estratégico de la compañía para el ciclo 2026–2027.

La estructura de las autoridades del Grupo SanCor Salud para el nuevo período queda conformada de la siguiente manera:

Comisión Directiva Asociación Mutual SanCor Salud – Período 2026 - 2027

PRESIDENTE: Claudio Guillermo Nari

VICEPRESIDENTE: Jorge Luis Sánchez

SECRETARIO: Néstor Fabián Perracino

PROSECRETARIO: Fernando Daniel Beletti

TESORERO: Alberto Eduardo Rossetti

PROTESORERO: Elvio Pedro Meolans

VOCAL TITULAR: Luis María Pochettino

VOCAL TITULAR: Eduardo Tamagnone

VOCAL TITULAR: Sergio Daniel Alberione

VOCAL SUPLENTE: Martín David Echavarri

VOCAL SUPLENTE: Jorge Luis Bersano

VOCAL SUPLENTE: Ariel René Astesana

VOCAL SUPLENTE: Néstor Domingo Piovano

VOCAL SUPLENTE: Rafael Carlos Cravero

VOCAL SUPLENTE: Alberto Raúl Linguetti

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

ORG. FISC. TITULAR: Fabián Oscar Torres

ORG. FISC. TITULAR: Eduardo Isaac Honorio Barcarolo

ORG. FISC. TITULAR: Silvio Celestino Sacchi

ORG. FISC. SUPLENTE: Sergio Daniel Macagno

ORG. FISC. SUPLENTE: Diego Martín Barcarolo

ORG. FISC. SUPLENTE: Marcelo Javier Beltramo

Con la contención médica y prestacional brindada a sus más de 900.000 asociados y asociadas a lo largo de todo el territorio nacional, SanCor Salud ratifica su visión estratégica centrada en la constante innovación, la calidad del servicio y la cercanía con cada una de sus comunidades.