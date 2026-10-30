CyberMonday 2026: cuándo es, qué marcas participan y cómo aprovecharlo

En el marco de la previa al próximo CyberMonday, que se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió información relevante sobre esta fecha, una nueva oportunidad para el consumo digital y las ventas de los comercios de todo el país.

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que el comercio electrónico es una herramienta y una alternativa de ahorro. Según datos del Estudio Mid Term 2026 de la CACE, el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante este año.

“Durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE.

Este año, el 47% de las empresas participantes son PyMEs, que encuentran en el evento “una vidriera para mostrarse junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing”, explicó Sambucetti.

Asimismo, el vocero remarcó el constante avance logístico y financiero del ecosistema para el impulso del sector: las entregas rápidas y la posibilidad de abonar en cuotas siguen siendo ventajas fundamentales del comercio local, junto con la garantía de devolución y el botón de arrepentimiento.

De acuerdo con el estudio de mitad de año de la CACE, durante el primer semestre el e-commerce argentino alcanzó una facturación de $19.533.815 millones, impulsado por 181,5 millones de órdenes de compra (+21%) y un ticket promedio de $107.597.

Entre las herramientas clave para enriquecer la experiencia de usuario se encuentran nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, que permitirán a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interés y marcas destacadas; y Cybot, el bot conversacional desarrollado con IA que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas, ofreciendo recomendaciones y una experiencia más ágil dentro de la página oficial del CyberMonday.

Cuáles son las categorías que encontrarán los usuarios

10 categorías: electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Motos y Autos; Servicios y Varios.

MegaOfertas, alrededor de 15.000.

Sección Descolocados.

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Más clicados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Filtros en MegaOfertas: cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etcétera), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

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El CyberMonday reafirma el rol del comercio electrónico como motor de crecimiento y competitividad para la economía argentina. Desde hace 14 años, el evento no solo impulsa las ventas, sino que fortalece el ecosistema digital, fomenta la inclusión de nuevas empresas en el canal online y amplía las oportunidades para que millones de usuarios accedan a productos y servicios con beneficios exclusivos.

Agencia NA