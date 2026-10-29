SanCor Salud ofreció chequeos gratuitos en su Centro Médico Vitus durante el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama

Con el propósito de transformar la manera en que se aborda la prevención y llevar un mensaje cercano a la comunidad, SanCor Salud concluyó una nueva campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama. Durante el mes de octubre, la organización buscó resignificar los controles médicos y el autoexamen mamario, promoviéndolos como actos cotidianos de coraje y amor propio.

Compromiso con la prevención

El eje central de la iniciativa fue el impacto social directo logrado a través del Centro Médico Vitus, ubicado en la ciudad de Córdoba, a través del cual SanCor Salud ofreció ecografías mamarias y mamografías de manera gratuita a mujeres que no cuentan con obra social ni prepaga.

Más allá de garantizar el acceso al diagnóstico temprano, la propuesta ofreció un abordaje humano e integral: cada paciente contó con un seguimiento profesional personalizado antes, durante y después de los estudios, brindando la contención médica y emocional necesaria en cada etapa.

Además, reforzando su propuesta de valor para el segmento corporativo, la compañía llevó a cabo charlas y capacitaciones de concientización sobre el cáncer de mama dirigidas a diversas empresas. Instancias como estas permiten promover ambientes laborales comprometidos con la salud integral de sus colaboradores, brindando herramientas clave sobre la importancia de la detección temprana.

Una conversación cercana

La estrategia se completó con un despliegue masivo en el ecosistema digital y medios de comunicación locales y nacionales. Reforzando el concepto de valentía, la campaña invitó a reflexionar, derribar miedos y promover el hábito de no postergar los chequeos anuales.

La propuesta incluyó piezas audiovisuales y recomendaciones brindadas por especialistas del Centro Médico Vitus, reforzando la simplicidad de incorporar el autocuidado en la vida cotidiana.

Cada una de estas acciones reafirma el compromiso de SanCor Salud con el bienestar integral de la sociedad y el sector corporativo, posicionándose como un aliado estratégico que promueve la empatía y la salud preventiva.