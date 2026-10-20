Remediar: Santa Fe cuestionó el recorte de Nación y advirtió por el futuro de la provisión de medicamentos

En ese sentido, la ministra de Salud de Santa Fe , Silvia Ciancio, cuestionó los cambios dispuestos por el Gobierno nacional en el programa Remediar, que redujo de 128 a seis los medicamentos incluidos en su nuevo listado de referencia . La funcionaria aseguró que la Provincia se anticipó a este escenario y en 2026 destinó más de $65.000 millones para garantizar la provisión de medicamentos.

La reducción del listado de medicamentos del programa Remediar, que abastecía a los centros públicos de atención primaria, generó interrogantes sobre la continuidad del programa y el alcance de la cobertura nacional.

“Nos adelantamos a esto”, sostuvo Ciancio al referirse a la inversión provincial, aunque remarcó su desacuerdo con la decisión de Nación. “Seguimos estando en total desacuerdo con el final de un programa que había sido y que era fundamental para la República Argentina”, expresó.

El Gobierno de Santa Fe cuestionó la reducción de medicamentos del plan Remediar. Ciancio sostuvo que la Provincia se anticipó al escenario con una importante inversión en medicamentos durante 2026.

La ministra advirtió que la reducción del listado de medicamentos esenciales representa un cambio significativo en la política sanitaria nacional y planteó su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre el acceso a los tratamientos, especialmente para quienes dependen del sistema público de salud.

La modificación del programa Remediar se formalizó mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que reemplazó el listado de medicamentos esenciales aprobado en 2021 por uno enfocado en la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Consultada sobre el alcance de la medida, Ciancio explicó que la Provincia sigue de cerca las decisiones nacionales y la información publicada oficialmente. “Esto es lo que nosotros nos enteramos a partir de boletines oficiales. Tenemos que creer en eso”, señaló.

La funcionaria también indicó que desde 2023 la cantidad de medicamentos que llegaban a los centros de salud de todo el país fueron disminuyendo. A partir de esa situación, sostuvo que el Gobierno provincial se adelantó.

“Entendemos, por eso proyectamos la inversión, que el año que viene van a desaparecer”, afirmó, en referencia a los botiquines del programa.

La reducción del listado nacional genera interrogantes sobre la provisión de tratamientos para distintas afecciones que ya no figuran entre los medicamentos priorizados. Sin embargo, el cambio no implica, por sí solo, que todos esos medicamentos hayan sido retirados de los centros de salud ni que se hayan interrumpido los tratamientos existentes.

La inversión provincial para garantizar el acceso a los medicamentos

Frente a este panorama, Ciancio destacó el esfuerzo presupuestario que realiza Santa Fe para sostener la provisión de medicamentos y evitar que la reducción de la asistencia nacional afecte a la población.

Según detalló, la inversión estimada del gobierno provincial en medicamentos para 2026 superó los $65.000 millones. “Esa es la inversión estimada que tenemos para que ningún santafesino le falten medicamentos”, afirmó la ministra.

Al ser consultada sobre las previsiones para el presupuesto de 2027, Ciancio aseguró que el Gobierno provincial ya trabaja con los números definidos para su planificación, aunque evitó adelantar una cifra.

“Es una gran preocupación y una gran ocupación de mi parte, de parte de todo el equipo y del gobernador, que está siempre monitoreando la situación”, manifestó.

La titular de la cartera sanitaria remarcó que la Provincia mantiene su postura crítica frente a la decisión nacional y que continuará reclamando por las cuestiones que considera necesarias para garantizar el acceso a la salud.

“Nosotros creemos que sí, el Estado tiene que garantizar el acceso al medicamento”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que Santa Fe continuará buscando instancias de diálogo con Nación, al mismo tiempo que sostiene las medidas propias para anticiparse a los problemas que pueda generar la reducción de la asistencia nacional.

“Nosotros, en la provincia de Santa Fe, nos adelantamos a lo que puede ser y es en otras jurisdicciones serios problemas”, afirmó.

El LIF y la posibilidad de producir más medicamentos

Otro de los puntos abordados fue la capacidad del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe para contribuir a la provisión de medicamentos frente al nuevo escenario nacional.

Sobre ese tema, Ciancio recordó que el laboratorio provincial ya produce medicamentos y confirmó que se evalúan alternativas para ampliar su participación, de acuerdo con las necesidades sanitarias y las posibilidades de planificación y organización.

Además, reveló que distintas jurisdicciones se comunicaron con Santa Fe para consultar sobre la posibilidad de convertirse en proveedoras del laboratorio provincial.

“Estamos siendo consultados por numerosas provincias para ser proveedores. Estamos trabajando en eso”, aseguró.

No obstante, la ministra evitó anticipar definiciones sobre una eventual ampliación de la producción y volvió a poner el foco en el objetivo central de la política sanitaria santafesina.

“La prioridad para nosotros es que no le falte ningún medicamento a ningún santafesino”, concluyó.