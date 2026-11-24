Envejecer no debería ser sinónimo de perder autonomía, resignar actividades o depender de otras personas. Bajo esa premisa, la médica especialista en medicina interna, gerontología, geriatría e infectología Miriam Rozenek planteó que la vacunación en los adultos mayores debe entenderse mucho más allá de la prevención de una enfermedad puntual: es una herramienta para conservar la salud, la independencia y la calidad de vida.
Vacunas en adultos mayores: Cuáles deben aplicarse y los “mitos” sobre efectos adversos
Durante su exposición en el Seminario de Periodismo en Salud, organizado por el laboratorio Merck Sharp & Dohme (MSD) en Buenos Aires, la especialista puso el foco en la relación entre el envejecimiento del sistema inmunológico, la inflamación crónica y la mayor vulnerabilidad frente a las infecciones.
“Nosotros queremos un adulto mayor sano, activo, que siga entero. Desde ese lugar es que uno tiene que mirar las vacunas y la prevención que estas quieren lograr. El objetivo es que tengan un envejecimiento saludable”, sostuvo.
Rozenek desarrolla tareas asistenciales, docentes y de investigación desde hace más de 30 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente, se dedica principalmente a la atención de personas mayores y lidera grupos de enfermedades infecciosas y vacunas de Procuida. También dirige el Consejo de Infectología de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) y participa de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).
Edad biológica vs. edad social y funcional
Vacunas gratuitas
Estrategia integral
Otro de los ejes de la exposición fue la necesidad de abandonar la idea de que vacunarse es una decisión secundaria en la adultez. Para Rozenek, “la prevención debe formar parte de una estrategia integral que incluya alimentación saludable, actividad física, vínculos sociales y evitar el consumo de sustancias tóxicas”.
“Para estar sana y seguir sana, para envejecer exitosamente, tengo que trabajar. Tengo que ir al gimnasio, tengo que comer bien, tengo que tener buena vida social”, planteó. Y sintetizó el sentido del envejecimiento saludable con una definición: “Lograr que lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, coincidan”.
Seguridad y mitos
-¿Las vacunas son seguras? ¿Desde qué edad recomienda vacunarse?, preguntó El Litoral a Rozenek tras su exposición ante periodistas de medios nacionales y del interior del país.
-Las vacunas son seguras, punto. No hay ninguna duda. No es que recibimos vacunas que están viendo a ver si funcionan o no, o que se están experimentando en nosotros. Una vez que una vacuna llega al brazo de un ser humano, ya pasó por años de investigación previa que aseguró que se puede administrar y que el efecto adverso que puede producir es mínimo en relación con lo que previene.
Cualquier vacuna puede generar una pequeña molestia en el brazo, dolor de cabeza o de cuerpo. Esto puede durar 24 o 48 horas, pero previene una enfermedad que sí te puede poner muy mal, internarte o complicarte una enfermedad de base.