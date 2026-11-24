La Dra. Miriam Rozenek durante su disertación ante periodistas en Buenos Aires. Foto: El Litoral Edad biológica vs. edad social y funcional Uno de los primeros conceptos que desarrolló fue la diferencia entre edad cronológico-fisiológica, de la social y funcional. La primera es la que figura en el documento, pero no necesariamente refleja el estado real de una persona. “Hay personas que tienen la misma edad y que no son iguales”, explicó. La edad fisiológica está relacionada con el funcionamiento de los órganos; la social, con los vínculos y la participación en la comunidad; y la funcional, con la capacidad de desenvolverse y realizar las actividades cotidianas. “Nosotros siempre apuntamos a la edad funcional más que a la edad cronológica o biológica”, remarcó. En ese proceso, el sistema inmunológico también envejece. A ese fenómeno se lo conoce como “inmunosenescencia”, esto es que, con el paso de los años, las defensas pierden parte de su capacidad para reconocer y responder adecuadamente frente a virus, bacterias y otros agentes externos. A esto se suma la “inflamación crónica de bajo grado”, una condición asociada al envejecimiento que puede favorecer distintas enfermedades y aumentar la vulnerabilidad ante una infección. Cuando una persona mayor contrae una infección, explicó Rozenek, se agrega un proceso inflamatorio a otro que ya existe. Esa combinación puede descompensar enfermedades previas, provocar internaciones y dificultar la recuperación. “Las enfermedades infecciosas son más graves en adultos mayores, con mayor morbilidad, discapacidad y mortalidad. Por ejemplo, la neumonía y la gripe son la cuarta causa de muerte en mayores de 65 años”, indicó. Por eso, indicó que el objetivo de la vacunación no es solamente evitar el contagio. “Lo que quiero lograr es que no tenga la enfermedad grave y, por lo tanto, que no agregue inflamación sobre la inflamación que ya existe”, señaló. La especialista advirtió, además, que una internación puede tener consecuencias importantes para la autonomía. “Uno de cada 3 adultos mayores que entran a una institución, a un hospital, salen peor de lo que entraron”, afirmó. Y agregó que “especialmente en las personas que ya presentan fragilidad, muchas veces resulta difícil recuperar exactamente el estado funcional previo”.

"Siempre apuntamos a la edad social y funcional más que a la edad cronológica o biológica”, remarcó Rozenek. Vacunas gratuitas En Argentina, la definición utilizada para el calendario oficial de vacunación establece los 65 años como referencia para la población adulta mayor. Sin embargo, en buena parte de América Latina y en numerosos países europeos el umbral se ubica en los 60 años. Rozenek explicó que la Sadi toma también los 60 años como referencia para las recomendaciones de vacunación, a partir de datos epidemiológicos locales que muestran que el riesgo comienza a incrementarse desde esa edad. En ese sentido, la médica recomendó -en los adultos mayores- mantener al día las vacunas contra la gripe, el neumococo y el Covid, además de la doble adultos cada 10 años y la hepatitis B, sin límite de edad. En Argentina, estas vacunas están contempladas en la oferta pública y gratuita, aunque la edad de acceso puede variar según la vacuna y las condiciones de riesgo. La médica también destacó que las vacunas para adultos mayores fueron incorporando desarrollos específicos para mejorar la respuesta inmunológica, como las formulaciones de altas dosis y las adyuvantadas, que buscan generar una protección más intensa y duradera. En el caso del neumococo, explicó que los serotipos que circulan van cambiando a medida que avanza la vacunación. Por eso, consideró necesario actualizar las formulaciones para que respondan a la realidad epidemiológica. Aclaró que la vacuna 21 valente, disponible recientemente en el ámbito privado, amplía la cobertura respecto de otras formulaciones, aunque eso no significa que la vacuna 20 valente -disponible en el sector público- sea mala: “La vacunación actual es lo mejor que tenemos”.

"Ir al gimnasio, comer bien y tener vida social", junto con la vacunación, son parte de la estrategia para un "envejecimiento saludable". En ese camino, consideró que la responsabilidad de recomendar la vacunación no recae solamente en los pacientes. También involucra al equipo de salud y a quienes comunican información sanitaria, frente a la circulación de mitos y contenidos falsos en las redes sociales.

"Una vacuna más es un problema menos", señaló la especialista. -¿Qué les diría a las personas con enfermedades preexistentes que tienen dudas sobre vacunarse en ese delgado equilibrio de mantenerse de la mejor manera? -Que hay que tratar de entender primero que vacunarse, una vacuna más, es un problema menos. Si vos tenés diabetes y te vacunás, probablemente no solo no tengas la neumonía que está previniendo esa vacuna, sino que la diabetes no se te descompense, no vayas a una internación por la neumonía más la diabetes descompensada y no tengas un infarto dentro de 15 o 20 días o un ACV dentro de un mes. -¿Cómo se combate la desinformación y los mitos sobre las vacunas? -El trabajo que tenemos que hacer es mancomunado entre nosotros, los generadores de datos de salud, y ustedes, los generadores de información en salud. Hay que tratar de llevar la información correcta a todos, a través de las redes, de la televisión, del diario y de todos los lugares en donde podamos informar correctamente.