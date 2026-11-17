Dos niñas sufrieron quemaduras en Salta por la explosión de un juguete blando tipo “squishy”. Según relató su madre en redes sociales, el hecho ocurrió cuando una de sus hijas agarró el juguete, que explotó tras haber quedado expuesto al calor dentro de un auto.

“Fue cruzar la calle y volver: entre 5 y 7 minutos. El squishy había quedado en el auto y, cuando las nenas lo agarraron, el gel caliente les cubrió las manos”, narró. El juguete se trataba de una réplica de la marca NeeDoh, que aún no cuenta con distribución oficial en Argentina.

En los últimos meses, crecieron las alertas por juguetes blandos falsificados que pueden representar graves riesgos para los niños. En agosto de este año, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor prohibió en todo el país la venta de una tanda de Squeezy Dumplings, un tipo de juguete blando con forma de empanada asiática, por la presencia de niveles elevados de benceno, una sustancia cancerígena.

En este contexto, además de los juguetes en mal estado, Chequeado detectó la viralización de videos con retos virales en TikTok procedentes de países como Estados Unidos, Escocia y Australia que muestran cómo calentar juguetes squishy en microondas. Hasta el momento, no se registran publicaciones con estos retos producidos en Argentina, según confirmó la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ) a este medio.

Accidentes domésticos con juguetes tipo “squishy”

Además del caso ocurrido en Salta, desde la CAIJ y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) reportaron otros casos vinculados a los juguetes blandos tipo Squeezy Dumpling, según indicaron desde ambas entidades a este medio.

“Un caso es de Santiago del Estero: una nena de entre 10 y 12 años tuvo hinchazón y sarpullido en la cara y el cuello horas después de manipular un dumpling comprado en un puesto callejero, que además le entregaron sin envoltorio ni etiqueta. También recibimos una consulta de una mamá cuya hija sufrió la explosión de uno de estos juguetes en la cara, con contacto del contenido en los ojos”, explicaron en diálogo con Chequeado.

“No son casos de exposición al calor, pero muestran otros riesgos de estos productos: la ruptura con contacto del relleno, y la venta informal sin rotulado, que impide identificar al importador”, agregaron.

Con la llegada del verano, en Argentina hoy el riesgo más cercano es el calor ambiente. Los especialistas advierten que estos juguetes no deben quedar al sol ni dentro del auto, ni ir al microondas o al freezer. Además, se recomienda comprarlos con importador identificado y marcado de conformidad, y evitar la venta informal.

Quemar squishies en microondas, el reto viral que crece en TikTok

En paralelo, crece una tendencia peligrosa en redes sociales: calentar juguetes sensoriales -especialmente de la marca NeeDoh– en el microondas para mostrar cómo se expanden, cambian de textura o explotan. También existen videos de origen no identificable o generados con inteligencia artificial (IA).

El reto viral circula en TikTok con videos producidos sobre todo en Estados Unidos, Escocia y Australia, según constató Chequeado al realizar una búsqueda en base a palabras clave y hashtags.

En Escocia, por ejemplo, varios niños sufrieron quemaduras graves tras calentar juguetes blandos en el microondas, según reportó la BBC. Algo similar le ocurrió a un niño de 9 años en Illinois, Estados Unidos, quien sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y manos tras explotar un juguete NeeDoh que había metido en el microondas.

Hasta noviembre de 2026, no hay registros de videos con este reto producidos en Argentina. “Lo que circula en el país es sobre todo contenido de advertencia y noticias de casos del exterior”, señalaron desde la CAIJ, aunque aclararon que “no haberlos detectado no significa que no existan”.

María Florencia Barril, médica pediatra y secretaria del Comité de Prevención de Lesiones de la SAP, sostuvo: “Lo que nos preocupa como pediatras es que detrás de una moda muy atractiva para niños y adolescentes puede haber productos que no tienen un fabricante claramente identificable, carecen de información sobre su composición o están destinados a edades diferentes de las del niño que los utiliza”.

Y remarcó: “Los squishies y otros juguetes blandos para apretar pueden formar parte del juego y no necesariamente son peligrosos. Algunos de estos juguetes pueden romperse, perder su contenido o desprender pequeñas partes. Cuando se siguen desafíos difundidos por redes sociales, por ejemplo, calentar o introducir estos juguetes en el microondas, hay un riesgo adicional”.

⁠¿Qué hacer si un juguete squishy se rompe o explota?

Si un juguete squishy se rompe o explota, el primer paso es retirarlo inmediatamente del alcance de los niños y las mascotas.

En el caso de un juguete que se rompió sin calentarlo, desde la SAP recomiendan evitar tocar directamente el gel o líquido que contiene, lavar abundantemente con agua y jabón si hubo contacto con la piel, y no reutilizarlo ni intentar repararlo. Si el niño lo ingiere, presenta síntomas o se desconoce la composición del contenido, se debe consultar rápidamente a un servicio de toxicología o guardia.

Si se trata de un juguete que explotó, los pasos a seguir consisten en:

Enfriar inmediatamente la zona afectada con agua corriente fresca durante 20 minutos. No colocar hielo, pasta dental, aceites, cremas ni remedios caseros, y no intentar arrancar material adherido a la piel. Cubrir la quemadura con una gasa estéril o un paño limpio, sin comprimir. Buscar atención médica urgente, especialmente si afecta cara, manos, genitales, articulaciones o una superficie extensa.

¿Cómo verifico si un juguete es seguro?

“No se trata de prohibir los juguetes sensoriales, sino de garantizar que sean seguros, adecuados para la edad, el desarrollo y utilizados de la manera indicada. La prevención comienza antes de que el juguete llegue a las manos del niño”, remarcó Barril.

Antes de comprar un juguete en Argentina, es importante verificar que el producto cumpla con determinadas condiciones. Desde la CAIJ informan que un juguete seguro y legal debe tener 3 cosas:

Los datos del importador responsable (nombre, razón social y CUIT).

Todas las advertencias escritas en castellano.

El Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes.

Si alguno de esos 3 elementos falta, es aconsejable no comprar el producto.

La CAIJ cuenta con un Observatorio Argentino de Juguetes que recopila alertas, retiros y casos de productos que pueden representar riesgos para la salud infantil. Para ver estas alertas o denunciar irregularidades o incidentes con un juguete, es posible hacerlo en su sitio web.