Argentina incorporará una nueva vacuna al calendario: A qué niños alcanzará

La nueva vacuna séxtuple protegerá contra seis enfermedades y se incorporará al calendario obligatorio para los niños nacidos desde 2028.

Cómo será el nuevo esquema de vacunación desde 2028

La incorporación de la séxtuple acelular modificará la forma de administrar las vacunas que actualmente protegen contra estas seis enfermedades.

De acuerdo con el artículo 2° de la Resolución 1567/2026, los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028 recibirán cuatro aplicaciones de la nueva formulación durante la primera etapa de vida.