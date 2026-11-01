Humberto Primo: Confirmaron que Alberto Florentín fue asesinado y luego intentaron quemar su cuerpo

La muerte de Alberto Osvaldo Florentín, ocurrida durante la madrugada de este sábado en Humberto Primo, dejó definitivamente de ser considerada consecuencia de un incendio domiciliario.

Con el avance de las pericias y las primeras conclusiones de la investigación, se confirmó que el hombre de 68 años fue víctima de un homicidio.

El caso, que inicialmente movilizó a Bomberos Voluntarios por un incendio en una vivienda de calle J. J. Paso al 500, tomó desde las primeras horas de la mañana una dimensión completamente diferente.

Lo habrían atacado en la cocina

Según información a la que pudo acceder RAFAELA INFORMA, Florentín habría sido atacado dentro de la cocina de la vivienda.

El hombre recibió una brutal golpiza y posteriormente habría sido degollado.

En ese sector de la casa fueron detectadas manchas rojizas que inicialmente habían sido consideradas aparentemente hemáticas y que se transformaron rápidamente en uno de los elementos centrales para orientar la investigación.

La mecánica reconstruida hasta el momento indica que el ataque se habría producido allí y que posteriormente el cuerpo fue trasladado hacia una habitación.

Trasladaron el cuerpo y prendieron fuego la habitación

Luego del ataque, la víctima habría sido llevada hasta el dormitorio.

Allí se inició uno de los focos de incendio detectados posteriormente por los especialistas.

La hipótesis que ahora maneja la investigación es que el fuego fue provocado después del homicidio, en un intento por afectar la escena y destruir posibles evidencias.

Las pericias realizadas durante la mañana ya habían determinado que el incendio no se había iniciado de manera accidental.

También intentaron quemar rastros en la cocina

Otro elemento que refuerza esa línea investigativa apareció precisamente en el lugar donde se habría producido el ataque.

Según pudo conocer este medio, sobre las manchas de sangre existentes en la cocina habrían colocado prendas de vestir y posteriormente las incendiaron.

Ese sector correspondía a otro de los focos ígneos detectados durante el peritaje.

La existencia de distintos puntos donde comenzó el fuego fue una de las primeras señales que llevaron a los investigadores a descartar rápidamente la posibilidad de un incendio accidental.

Tres focos diferentes dentro de la vivienda

El perito ígneo de Bomberos Zapadores había determinado la existencia de tres focos de incendio independientes.

Uno estaba ubicado en la galería, otro en la cocina-comedor y el tercero en la habitación donde fue encontrado el cuerpo de Florentín.

Ese dato resultó determinante para profundizar la hipótesis de intencionalidad.

A partir de allí, la escena comenzó a ser analizada ya no solamente como un incendio con una víctima fatal, sino como un posible escenario criminal.

El hallazgo de un hacha a pocos metros

Mientras continuaban las tareas investigativas durante la mañana, personal policial encontró un hacha con cabo de madera dentro de una zanja ubicada sobre calle J. J. Paso, a unos 50 metros de la vivienda.

En otro sector cercano también fue encontrada una bicicleta tipo playera.

Ambos elementos fueron preservados y quedaron incorporados a la investigación para determinar si tienen algún tipo de relación con el homicidio.

El hacha deberá ser sometida a pericias específicas para establecer si pudo haber sido utilizada durante el ataque.

La PDI investiga el homicidio

Con los nuevos elementos reunidos, la Fiscalía ordenó la intervención de la Sección Homicidios de la Policía de Investigaciones de Rafaela.

También volvieron a trabajar en el lugar especialistas de Policía Científica y participaron de las actuaciones los fiscales Juan Manuel Puig y Fabiana Bertero.

Ahora la investigación apunta a reconstruir las últimas horas de Florentín, establecer quién o quiénes estuvieron con él antes del crimen y determinar qué ocurrió desde el momento del ataque hasta que se inició el fuego.