La PDI Sunchales secuestró un auto vinculado a una causa de extorsión

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo Región 5, secuestró un automóvil Volkswagen Suran gris que estaría vinculado a una causa de extorsión con fines de estafa, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Ceres.

El procedimiento realizado el viernes 23 de octubre se inició tras una alerta de la Policía de San Guillermo por un llamado extorsivo. A partir de esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo discreto que permitió detener a un sospechoso en el lugar.

Sin embargo, otro vehículo que habría actuado como apoyo, un Volkswagen Suran gris, detectó la presencia policial y escapó. Durante la huida, el rodado evadió controles vehiculares en Suardi y continuó su recorrido por caminos rurales, hasta perderse temporalmente de vista.

El hallazgo sobre la Ruta 34

Horas más tarde, a partir de una alerta interna emitida por la PDI Ceres, personal de la PDI Distrito Sunchales que realizaba diligencias en conjunto y regresaba a la ciudad divisó un automóvil de características similares abandonado en la banquina de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 277.

Tras verificar el vehículo, los agentes confirmaron que se trataba del rodado buscado en el marco de la investigación.

Luego de consultar con el fiscal interviniente, se dispuso el secuestro del automóvil, que quedó alojado en la Comisaría de San Guillermo a disposición de la Justicia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Ceres.