La Policía de Investigaciones (PDI), llevó adelante seis allanamientos y una requisa domiciliaria en distintos establecimientos dedicados a la compra y venta de metales de la ciudad de Santa Fe. Como resultado de los procedimientos, se dispuso la clausura de los siete comercios por carecer de habilitación correspondiente y cuatro hombres fueron notificados en una causa por encubrimiento de robo.

La investigación se inició en octubre de este año, a partir de reiteradas denuncias por la sustracción de cables y daños ocasionados en instalaciones de la Autopista Rosario-Santa Fe.

A partir de distintas tareas investigativas, personal de Inteligencia Táctica logró establecer la existencia de varios establecimientos dedicados a la comercialización de metales, donde se realizaron los procedimientos con la participación de distintos organismos provinciales y municipales.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en Monseñor Rodríguez al 6800, Mendoza y Circunvalación, J. R. Méndez al 6000, pasaje Público entre Zarsotti y Espinoza, y avenida Peñaloza al 6100 y al 6700.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 456,850 kilogramos de cobre y 6,950 kilogramos de bronce. También encontraron dos lámparas de alumbrado público, cables pertenecientes a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Telecom, caños de aire acondicionado, picaportes y manijas.

Por disposición del fiscal interviniente, fueron trasladados para su identificación y posteriormente notificados en el marco de la causa cuatro hombres: H. O. D., de 51 años; O. R. S., de 39; P. M. B., de 56; y M. A. S., de 54.

Los cuatro quedaron vinculados a una investigación por encubrimiento de robo, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.