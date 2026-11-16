La Policía de Investigaciones (PDI) realizó una requisa domiciliaria en la ciudad de Sunchales, en el marco de una investigación por hurto simple. Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar distintos elementos que habían sido sustraídos e identificaron a un hombre de 28 años, quien fue notificado de la formación de causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia por la sustracción de diversos elementos de una vivienda ubicada en inmediaciones de Urquiza y Cortada Buenos Aires. Según se informó, el inmueble había sido allanado el día anterior en el marco de otra investigación.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos establecieron que un hombre identificado por sus iniciales F. G. estaría presuntamente vinculado con el hecho. Con autorización del fiscal interviniente, Juan Manuel Puig, se llevó adelante una requisa domiciliaria en una vivienda situada en inmediaciones de calle Ana María Noli al 700.

Como resultado del procedimiento, la PDI recuperó un televisor Smart TV de 40 pulgadas marca RCA, una máquina de cortar cabello marca Wahl, una máquina de afeitar marca Philco, un ventilador negro marca Liliana y una garrafa amarilla.

Además, durante la requisa se secuestraron un bolso, una tijera y un cepillo utilizado para retirar restos de cabello.

Por disposición del fiscal Juan Manuel Puig, el hombre de 28 años fue notificado de la formación de causa por el delito de hurto simple, mientras continúa el trámite de las actuaciones judiciales correspondientes.