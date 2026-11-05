Recuperaron una motocicleta robada en Zenón Pereyra y detuvieron a un joven de 22 años

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, recuperó una motocicleta sustraída en Zenón Pereyra y detuvo a un hombre de 22 años, en el marco de una investigación por hurto simple.

El hecho fue denunciado el pasado 22 de octubre por una mujer que manifestó que había dejado estacionada su motocicleta Yamaha New 110 cc en el lugar de estacionamiento de su trabajo. Al finalizar su jornada laboral, advirtió que el vehículo había desaparecido.

A partir de la denuncia y del relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron establecer que la sustracción se habría producido durante la tarde de ese mismo día.

Allanamiento y detención en San Francisco

Como parte de las tareas investigativas, el pasado martes personal de la PDI Distrito Frontera colaboró en un allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales de esa jurisdicción, con los correspondientes recaudos legales.

Durante la medida se logró recuperar la motocicleta sustraída y secuestrar prendas de vestir y un teléfono celular, elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

En el domicilio fue identificado G. G. M., de 22 años, quien quedó detenido y posteriormente fue trasladado a la Alcaidía de Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia competente.

La causa se encuentra bajo intervención de la Fiscalía de turno y fue caratulada como hurto simple.