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La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales realizó distribución de cargos de su Consejo de Administración

La entidad definió cargos para el período 2026-2027. La conducción está encabezada por Adrián Monetti.
Economía03/11/2026 06:30 Cooperativa de Agua Potable de Sunchales

Cooperativa Agua Potable - Consejo 26-27

La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales comunicó la nueva distribución de cargos de su Consejo de Administración para el período 2026-2027, establecida tras la reciente sesión en la que se asignaron las funciones de sus integrantes.

La conducción de la entidad estará encabezada por Adrián Monetti, quien ocupará la presidencia. Lo acompañarán Oscar Dorsch como vicepresidente, Celso Raspo en la secretaría y José Cabalaro como prosecretario.

En tanto, Marcos Arnaudo se desempeñará como tesorero y Alejandro Schmithalter como protesorero.

Cooperativa Agua Potable 2 - Consejo 26-27

Autoridades para el período 2026-2027

La distribución de cargos quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Adrián Monetti.

  • Vicepresidente: Oscar Dorsch.

  • Secretario: Celso Raspo.

  • Prosecretario: José Cabalaro.

  • Tesorero: Marcos Arnaudo.

  • Protesorero: Alejandro Schmithalter.

  • Vocales titulares: Nilsa Coronel, Rubén Giuliano (Bomberos Voluntarios) y Osiris Trossero.

  • Vocales suplentes: Daniela Paulón, José Lattanzi (Municipalidad de Sunchales) y Fabián Cabrini.

  • Síndico titular: Henri Berardi.

  • Síndico suplente: Diego Ramos.

Con esta conformación, la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales estableció la estructura de conducción y fiscalización que regirá durante el período 2026-2027.

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Familia Bernardi
Necrológicas Sunchales03/11/2026 00:01
"Amado hermano, hoy cumplirías 70 años, que gran festejo hubiéramos hecho 🎊, te encantaba festejar!
Hace más de 3 que te fuiste y no pudimos despedimos, pero yo sé que me acompañás en cada momento.
"Son más 3 años que, a veces,  se sienten como una eternidad y otras, como un abrir y cerrar de ojos, pero quiero que sepas que sigo adelante porque así lo querrías vos; como siempre me recuerda Nico.
Fuiste mi faro en la vida, y desde que te fuiste, a veces, mis días se apagan completamente. Te admiré, te adoro, y te tengo en mi 🩷 siempre, de todas maneras, nada es, ni será lo mismo sin vos.
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Y como ser humano, el MEJORRR📣📣📣 , siempre que encuentro a alguien que te conocía, me habla muy bien de vos, te recuerda como lo que fuiste, un ser especial ¡te amo con toda el alma!
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