La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales realizó distribución de cargos de su Consejo de Administración

La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales comunicó la nueva distribución de cargos de su Consejo de Administración para el período 2026-2027, establecida tras la reciente sesión en la que se asignaron las funciones de sus integrantes.

La conducción de la entidad estará encabezada por Adrián Monetti, quien ocupará la presidencia. Lo acompañarán Oscar Dorsch como vicepresidente, Celso Raspo en la secretaría y José Cabalaro como prosecretario.

En tanto, Marcos Arnaudo se desempeñará como tesorero y Alejandro Schmithalter como protesorero.

Autoridades para el período 2026-2027

La distribución de cargos quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Adrián Monetti.

Vicepresidente: Oscar Dorsch.

Secretario: Celso Raspo.

Prosecretario: José Cabalaro.

Tesorero: Marcos Arnaudo.

Protesorero: Alejandro Schmithalter.

Vocales titulares: Nilsa Coronel, Rubén Giuliano (Bomberos Voluntarios) y Osiris Trossero.

Vocales suplentes: Daniela Paulón, José Lattanzi (Municipalidad de Sunchales) y Fabián Cabrini.

Síndico titular: Henri Berardi.

Síndico suplente: Diego Ramos.

Con esta conformación, la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales estableció la estructura de conducción y fiscalización que regirá durante el período 2026-2027.