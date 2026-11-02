La segunda Copa Santa Fe de Golf se fue para Sunchales

“Le quiero agradecer al Gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, y a Daniel Di Lena, de Lotería de Santa Fe porque el año pasado dijeron sí al golf, que movilizó 3.700 jugadores, 21 clubes y generó la sinergia entre el deporte y el turismo en un año inolvidable para Santa Fe”, expresó la Secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, en charla con El Litoral.