Los Timboes, club de golf fundado en Sunchales el 26 de noviembre de 1993 en la capital nacional del cooperativismo, se quedó con la segunda Copa Santa Fe de la historia que cuenta con el apoyo del Gobierno y la Lotería de Santa Fe. El marco fue espectacular: más de 150 jugadores durante toda la jornada y la presencia de 17 clubes de los 21 que componen la Federación de Golf del Sur del Litoral en el icónico Club de Campo El Paso.
La segunda Copa Santa Fe de Golf se fue para Sunchales
De aquellos visionarios, encabezados por Argentino Cipolatti en la presidencia, Dover Miretti el vicepresidente, Conrado Ferrero el Tesorero, Luis Paoletti el Secretario y los vocales que figuraban (Nelsi de Ferrero, Ana de Castellano, Beatriz de Miretti y Roberto Bertotti) a estos campeones de Copa Santa Fe 2026. Los que se llevaron la gloria desde El Paso hasta Sunchales fueron: Juan Posseto, Daniel Decchiara, José Williner y Estela Balbin.
El segundo lugar fue para Campo Timbó (200): Julian Jubbany, Josse Verdú y Pablo Carrizo. Tercero fue el Club Atlético San Jorge (213): Esteban Trucco, Gustavo Galliano, Juan Cerda y Daniela Albertengo.
Luego se ubicó el Jockey Club Santa Fe (218): Juan Kern, Santiago Pascuali, Santiago Pucheta, Gabriel Hachuel, Mónica Borge. Mitre de Pérez (218) con los mismos puntajes: Valentino Prato, Ariel García, Estela Benetti y Estanislao Ojeda.
En cuanto a los rendimientos individuales, Gross: 1) Esteban Trucco 72 golpes; 2) Ariel García 80 golpes. Caballeros Primera: 1) Ariel García 72 golpes y 2) Gustavo Lovato con 74 golpes.
Caballeros Segunda: 1) José Luis Verdú 68 golpes; 2) Juan Daniel Kern Pasquali 70 golpes. Caballeros Tercera: 1) Darío Mascioli 73 golpes y Santiago Puchetta 74 golpes. Caballeros Cuarta: 1) Julian Yubany 59 golpes; 2) Juan Ignacio Cerda 66 golpes.
Damas Primera: 1) Erika Rojas 70 golpes; 2) Daniela Albertengo 75 golpes; Damas Segunda: 1) Estela Balbin 58 golpes; 2) Nanci Celiberti 71 golpes. Invitados Caballeros Primera: 1) Joaquín Muller 70 golpes; 2) Guillermo Carbajo 71 golpes. Invitados Caballeros Segunda: 1) Mariano Iturraspe 67 golpes; 2) Gabriel Jauregui 69 golpes. Invitados Caballeros Tercera: 1) Gustavo Zignano 66 golpes; 2) Francisco Soini 67 golpes.
La Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia con 14 deportes y 20 disciplinas, cerró la temporada 2026 de golf. Así como el año pasado al trofeo lo levantó el anfitrión, Club de Campo de El Paso, esta vez la hermosa Copa Santa Fe de golf se fue para Sunchales y Los Timboes gritó campeón.
FUENTE: Darío Pignata - El Litoral de Santa Fe