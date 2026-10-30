Este sábado, en el Tiro Federal Argentino de Sunchales se realizará el Torneo Anual de tiro de precisión

El tradicional Torneo Anual de tiro de precisión forma parte del Calendario que fiscaliza la Federación Santafesina de Tiro y tendrá lugar tanto para Armas Neumáticas en su stand cerrado "Luis Bergero", como así también en las categorías calibre .22, a 50 metros de distancia.

En esta ocasión, se espera la participación de representantes de Reconquista, Santa Fe, San Carlos Sud, San Francisco, Villa María, entre otros polígonos amigos.

Por otra parte, será un honor contar con varios de los deportistas que hace pocas semanas nos emocionaron a través de su participación en los Juegos Sudamericanos, algunos siendo medallistas (Alexis Eberhardt y Amelia Fournel). Además, entre aquella competencia y esta del fin de semana, se han sumado al Campeonato Sudamericano de Tiro y están actualmente delineando lo que será su participación internacional europea en el verano 2026 de nuestro país.

El Tiro Federal Argentino de Sunchales invita a todos los socios a acercarse durante la que será una jornada especial, la cual contará con entrada libre y gratuita.