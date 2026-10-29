El Concejo aprobó una nueva ordenanza para garantizar la asistencia en Lengua de Señas Argentina

En la sesión ordinaria de este jueves 29 de octubre, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó una nueva ordenanza que busca garantizar el derecho de las personas sordas a recibir asistencia mediante el servicio de Lengua de Señas Argentina-Español. La iniciativa deroga la Ordenanza N.º 2860, sancionada en 2020, y establece un marco actualizado para mejorar la accesibilidad comunicacional en la ciudad.

El proyecto fue presentado por los concejales Brenda Torriri, Juan Ignacio Astor y José Delmastro, del bloque Ahora Sunchales. Durante el tratamiento, Torriri expuso los principales fundamentos de la propuesta y destacó la necesidad de avanzar hacia una normativa que no solo reconozca el derecho a la comunicación accesible, sino que también establezca herramientas concretas para garantizarlo.

Una base pública de mediadores comunicacionales

Uno de los principales avances de la ordenanza es la creación de una base pública de datos de mediadores comunicacionales de Lengua de Señas Argentina. El registro estará integrado por personas que cuenten, como mínimo, con el cuarto nivel de formación en esta competencia, tengan domicilio o residencia habitual en Sunchales y manifiesten su voluntad de prestar el servicio, de manera gratuita u onerosa.

La iniciativa apunta a contar con una referencia de personas capacitadas para asistir a quienes necesiten comunicarse en espacios de atención directa al público, especialmente cuando el intercambio de información resulte indispensable para realizar consultas, efectuar trámites o recibir atención.

Según explicó Torriri, para elaborar el proyecto se realizaron intercambios con Angelina Minetti, responsable del Taller de Lengua de Señas del Liceo Municipal, y Juan Pablo Sánchez. La concejala destacó la experiencia de ambos y la posibilidad de incorporar sus aportes a la propuesta.

Capacitación para el personal municipal

La normativa también contempla instancias de capacitación y concientización destinadas al personal municipal y a los funcionarios, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad comunicacional y brindar conocimientos básicos sobre la temática.

Asimismo, establece que el Liceo Municipal continúe ofreciendo el taller de Lengua de Señas abierto a la comunidad, como un espacio para desarrollar y profundizar esta competencia.

Otro de los puntos incorporados dispone que las capacitaciones realizadas y aprobadas por los agentes municipales, debidamente acreditadas mediante el certificado correspondiente, sean incorporadas a sus antecedentes laborales, reconociendo formalmente la formación adquirida.

Además, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios con organizaciones y personas idóneas que acrediten experiencia en la materia, tanto para capacitar al personal municipal como para desarrollar propuestas formativas destinadas a la comunidad.

El Municipio deberá reglamentar el servicio

Concejal Brenda Torriri

La ordenanza establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la implementación del sistema. Entre otros aspectos, tendrá que definir los mecanismos para vincular a las personas que soliciten asistencia con quienes estén en condiciones de brindarla, las modalidades de contratación y la tarifa por hora.

También deberá contemplar situaciones de vulnerabilidad social en las que el Estado local pueda asumir el costo del servicio a través del área correspondiente.

Al respecto, Torriri remarcó que el reconocimiento de la necesidad debe estar acompañado por mecanismos concretos de implementación, teniendo en cuenta la situación económica de las personas para evitar que el costo de la asistencia se convierta en una barrera de acceso.

Señalización y difusión en espacios públicos

Otro de los aspectos previstos es la difusión del servicio. El Municipio deberá colocar cartelería en dependencias públicas con atención al público y en espacios de alta concurrencia, informando sobre la disponibilidad de la mediación comunicacional y los medios para solicitarla.

La norma también habilita la celebración de convenios con espacios privados de alta concurrencia para extender la información y facilitar el acceso al servicio.

Los gastos que demande la implementación serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto municipal vigente.

Hacia una ciudad más accesible

Durante la fundamentación, Torriri sostuvo que la actualización normativa representa un paso para avanzar hacia una ciudad en la que las barreras de comunicación no impidan a las personas sordas comprender información, realizar consultas, efectuar trámites o recibir la atención que necesitan.

La concejala subrayó que la finalidad es organizar el servicio, promover la formación y traducir los principios de inclusión en acciones concretas.

Finalmente, solicitó la aprobación del proyecto y la ratificación del despacho, que fueron otorgadas por el cuerpo legislativo.