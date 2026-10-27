Vandalizaron cinco luminarias nuevas en barrio Moreno de Sunchales

Los daños afectan el alumbrado público en distintos sectores del barrio. Desde el Municipio señalaron que trabajan para identificar a los responsables y advirtieron que los hechos generan gastos que debe afrontar toda la comunidad.
Ciudad27/10/2026 07:50Jorge TribouleyJorge Tribouley

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Cinco luminarias nuevas fueron vandalizadas en barrio Moreno de Sunchales, según informó la Municipalidad. Los daños se registraron en distintos puntos del sector y afectan el funcionamiento del alumbrado público.

De acuerdo con el detalle difundido por el Ejecutivo local, una de las luminarias se encuentra en la esquina de Ricardo Balbín y Marquínez y Martínez; otra, en la intersección de Don Mauricio Rojas y Zulema Merino; mientras que las tres restantes están ubicadas sobre avenida Eva Perón, entre Azucena Villaflor y Marquínez y Martínez.

El impacto de los daños en el espacio público

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Desde el Municipio señalaron que estos hechos perjudican directamente a los vecinos, ya que afectan la iluminación de la vía pública y generan nuevos gastos para reparar los elementos dañados.

En ese sentido, remarcaron que la gestión municipal viene trabajando en la mejora del alumbrado público, la recuperación de espacios y la ejecución de obras destinadas a contribuir a una ciudad más segura y ordenada.

La Municipalidad sostuvo que cada luminaria dañada representa un retroceso en esas tareas y un costo que debe afrontar el conjunto de la comunidad.

Buscan identificar a los responsables

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Según se informó oficialmente, actualmente se trabaja para identificar a los responsables de los hechos de vandalismo.

Bajo el mensaje “Vandalizar lo público nos perjudica a todos”, el Ejecutivo local hizo hincapié en la importancia de cuidar los bienes comunes y preservar las mejoras realizadas en los distintos barrios de la ciudad.

El planteo municipal apunta a que el mantenimiento de los espacios públicos no depende únicamente de las intervenciones del Estado, sino también del compromiso de los vecinos para cuidar la infraestructura que utilizan a diario.

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