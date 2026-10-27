Vandalizaron cinco luminarias nuevas en barrio Moreno de Sunchales

Cinco luminarias nuevas fueron vandalizadas en barrio Moreno de Sunchales, según informó la Municipalidad. Los daños se registraron en distintos puntos del sector y afectan el funcionamiento del alumbrado público.

De acuerdo con el detalle difundido por el Ejecutivo local, una de las luminarias se encuentra en la esquina de Ricardo Balbín y Marquínez y Martínez; otra, en la intersección de Don Mauricio Rojas y Zulema Merino; mientras que las tres restantes están ubicadas sobre avenida Eva Perón, entre Azucena Villaflor y Marquínez y Martínez.

El impacto de los daños en el espacio público

Desde el Municipio señalaron que estos hechos perjudican directamente a los vecinos, ya que afectan la iluminación de la vía pública y generan nuevos gastos para reparar los elementos dañados.

En ese sentido, remarcaron que la gestión municipal viene trabajando en la mejora del alumbrado público, la recuperación de espacios y la ejecución de obras destinadas a contribuir a una ciudad más segura y ordenada.

La Municipalidad sostuvo que cada luminaria dañada representa un retroceso en esas tareas y un costo que debe afrontar el conjunto de la comunidad.

Buscan identificar a los responsables

Según se informó oficialmente, actualmente se trabaja para identificar a los responsables de los hechos de vandalismo.

Bajo el mensaje “Vandalizar lo público nos perjudica a todos”, el Ejecutivo local hizo hincapié en la importancia de cuidar los bienes comunes y preservar las mejoras realizadas en los distintos barrios de la ciudad.

El planteo municipal apunta a que el mantenimiento de los espacios públicos no depende únicamente de las intervenciones del Estado, sino también del compromiso de los vecinos para cuidar la infraestructura que utilizan a diario.