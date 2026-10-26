LRF: Goleada histórica de Unión ante Josefina. Ganó 9 a 0

Este domingo tuvo la continuidad de la 14° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF.

En Sunchales, Unión fue una verdadera aplanadora. En el estadio De la Avenida, el Bicho Verde no tuvo piedad con el Deportivo Josefina y lo goleó 9 a 0. Kevin Muñoz x3 (uno de penal), Brian Nellen x4 (uno de penal), Lautaro Ramallo y Joaquín Cabral, marcaron los tantos albiverdes.

Con este abultado triunfo, el equipo del entrenador Marcelo Milanese se ubica a una sola unidad del líder de la competencia, Independiente de Ataliva.

Precisamente el Diablo atalivense pisó fuerte en Colonia Aldao y le ganó 2 a 1 al Deportivo. Axel Blanco marcó un doblete para "El Rojo". Ulises Bonafede descontó sobre el final para los locales.

Cabe mencionar que entre los cuatro partidos que habrá este lunes, estará 9 de Julio ante Argentino de Vila, donde el León tendrá la chance de recuperar la cima.

Otros resultados

Peñarol 1 (Federico Ortiz ’90) – Atlético de Rafaela 1.

Atlético María Juana 1 (5’ Bruno Lovera -p) – Dep. Tacural 2.

Ferrocarril del Estado 2 (Oscar Maldonado 31’ e Ignacio Ynfante 87’) – Libertad de Estación Clucellas 1 (a confirmar). Incidencias: fueron expulsados Gabriel Wattier y Matías Clemenz (F).

Los partidos del lunes

Ben Hur – Libertad de Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

9 de Julio – Argentino de Vila (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Argentino Quilmes – Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Sportivo Roca – Sportivo Norte (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).