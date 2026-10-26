#LRF: Goleada histórica de Unión ante Josefina. Ganó 9 a 0
Este domingo tuvo la continuidad de la 14° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF.
En Sunchales, Unión fue una verdadera aplanadora. En el estadio De la Avenida, el Bicho Verde no tuvo piedad con el Deportivo Josefina y lo goleó 9 a 0. Kevin Muñoz x3 (uno de penal), Brian Nellen x4 (uno de penal), Lautaro Ramallo y Joaquín Cabral, marcaron los tantos albiverdes.
Con este abultado triunfo, el equipo del entrenador Marcelo Milanese se ubica a una sola unidad del líder de la competencia, Independiente de Ataliva.
Precisamente el Diablo atalivense pisó fuerte en Colonia Aldao y le ganó 2 a 1 al Deportivo. Axel Blanco marcó un doblete para "El Rojo". Ulises Bonafede descontó sobre el final para los locales.
Cabe mencionar que entre los cuatro partidos que habrá este lunes, estará 9 de Julio ante Argentino de Vila, donde el León tendrá la chance de recuperar la cima.
Otros resultados
Peñarol 1 (Federico Ortiz ’90) – Atlético de Rafaela 1.
Atlético María Juana 1 (5’ Bruno Lovera -p) – Dep. Tacural 2.
Ferrocarril del Estado 2 (Oscar Maldonado 31’ e Ignacio Ynfante 87’) – Libertad de Estación Clucellas 1 (a confirmar). Incidencias: fueron expulsados Gabriel Wattier y Matías Clemenz (F).
Los partidos del lunes
Ben Hur – Libertad de Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
9 de Julio – Argentino de Vila (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Argentino Quilmes – Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)
Sportivo Roca – Sportivo Norte (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).