#LRF: Goleada histórica de Unión ante Josefina. Ganó 9 a 0

El Bicho Verde fue un verdadero tsunami en la tarde del domingo en el estadio de la Avenida. Con este triunfo, el equipo albiverde es el escolta del líder del Torneo Clausura.
Deportes - Fútbol26/10/2026 08:40Jorge TribouleyJorge Tribouley

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Este domingo tuvo la continuidad de la 14° fecha del Torneo Clausura de Primera A de LRF. 

En Sunchales, Unión fue una verdadera aplanadora. En el estadio De la Avenida, el Bicho Verde no tuvo piedad con el Deportivo Josefina y lo goleó 9 a 0. Kevin Muñoz x3 (uno de penal), Brian Nellen x4 (uno de penal), Lautaro Ramallo y Joaquín Cabral, marcaron los tantos albiverdes.

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Con este abultado triunfo, el equipo del entrenador Marcelo Milanese se ubica a una sola unidad del líder de la competencia, Independiente de Ataliva.

Precisamente el Diablo atalivense pisó fuerte en Colonia Aldao y le ganó 2 a 1 al Deportivo. Axel Blanco marcó un doblete para "El Rojo". Ulises Bonafede descontó sobre el final para los locales.

Cabe mencionar que entre los cuatro partidos que habrá este lunes, estará 9 de Julio ante Argentino de Vila, donde el León tendrá la chance de recuperar la cima.

Otros resultados

Peñarol 1 (Federico Ortiz ’90) – Atlético de Rafaela 1.

Atlético María Juana 1 (5’ Bruno Lovera -p) – Dep. Tacural 2.

Ferrocarril del Estado 2 (Oscar Maldonado 31’ e Ignacio Ynfante 87’) – Libertad de Estación Clucellas 1 (a confirmar). Incidencias: fueron expulsados Gabriel Wattier y Matías Clemenz (F). 

Los partidos del lunes

Ben Hur – Libertad de Sunchales (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

9 de Julio – Argentino de Vila (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Argentino Quilmes – Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera)

Sportivo Roca – Sportivo Norte (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera).

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