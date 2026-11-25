En la reunión realizada anoche por el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, luego de la presentación de la Copa Departamento Castellanos, se estableció el día y horario para el encuentro de vuelta entre 9 de Julio y Unión de Sunchales por la final Absoluta de Primera A. Dicho enfrentamiento donde está en juego la Copa Challenger “Hugo Riberi” se disputará el domingo, a las 20:00, en el estadio Germán Soltermam.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Gabriel Acastello ganó por 2 a 0 como visitante en el primer duelo.

Asimismo, como preliminar desde las 18:30, se disputará el partido revancha del Absoluto de división Reserva entre 9 de Julio y Ben Hur. Este martes se jugó el encuentro de ida en barrio Parque Ilolay que finalizó igualado 0 a 0.