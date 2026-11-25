#LRF: Ya tiene día y horario la revancha del Absoluto
En la reunión realizada anoche por el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, luego de la presentación de la Copa Departamento Castellanos, se estableció el día y horario para el encuentro de vuelta entre 9 de Julio y Unión de Sunchales por la final Absoluta de Primera A. Dicho enfrentamiento donde está en juego la Copa Challenger “Hugo Riberi” se disputará el domingo, a las 20:00, en el estadio Germán Soltermam.
Cabe recordar que el elenco dirigido por Gabriel Acastello ganó por 2 a 0 como visitante en el primer duelo.
Asimismo, como preliminar desde las 18:30, se disputará el partido revancha del Absoluto de división Reserva entre 9 de Julio y Ben Hur. Este martes se jugó el encuentro de ida en barrio Parque Ilolay que finalizó igualado 0 a 0.