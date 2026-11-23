El Deportivo Ramona tuvo una gran campaña en la Zona Norte. Crédito: TTL DEPORTES

Este domingo se definieron los dos ascensos en la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol, con dos equipos que confirmaron sus condiciones de protagonistas durante toda la temporada y lo coronaron con el objetivo mayor.

En la Zona Norte, el Deportivo Ramona se dio el gusto a dos años de haber perdido la categoría. En este 2026 dio claros indicios de sus aspiraciones con la contratación de Gabriel Bessone con el retorno a la dirección técnica y este domingo llegó la frutilla del postre.

Tenía grandes chances luego del triunfo por 1 a 0 como visitante y de local lo ratificó ganando otra vez, por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Mateo Guglielmone, de penal, a los 22 minutos del primer tiempo, y por Nahuel Pereyra, a los 41’ del complemento. Para Independiente convirtió Matías Peralta, a los 51 minutos de la primera mitad, de penal.

El árbitro Franco Ceballos expulsó a 5 futbolistas. En el local a Nahuel Velázquez a los 31 minutos del primer tiempo, y en el elenco sancristobalense a Agustín Bodoira, a los 18’ de la mitad inicial, Alan Moussampes, Brian Oro y Gino Simonatti, a los 24’, 44’ y 45’ de la etapa complementaria.

FLORIDA PERDIO, PERO FESTEJO EN LA SUR

Apenas un año estuvo en la Primera B Florida de Clucellas, porque este domingo se dio el gusto de volver a la A. Aunque perdió 2 a 1 de local con Sportivo Santa Clara, hizo valer el triunfo 3 a 1 en el partido del domingo anterior de visitante para terminar festejando ante su gente (global 4 a 3).

La Flora arrancó ganando con el gol de Giuliano Saccone a los 12 minutos, pero el propio Saccone vio la tarjeta roja a los 30 minutos por parte del árbitro Sebastián Yori. En esa misma etapa Uriel Zanabria logró el empate a los 39 minutos.

De esa manera, Santa Clara aprovechó la supremacía numérica y se puso en ventaja a los 15’ del complemento con gol de Fabricio Henzen. Pero Florida resistió hasta el final y se quedó con el ascenso.

FUENTE: La Opinión de Rafaela