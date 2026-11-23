En el partido de ida por la final del Absoluto 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol, 9 de Julio se impuso este domingo en el estadio de la Avenida Belgrano de Sunchales a Unión por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Joaquín Salvucci y David Ramirez, de penal, ambos en la primera mitad.

El equipo de Gabriel Acastello ratificó su gran presente que lo llevó a quedarse con el Clausura y rápidamente demostró su potencial sacando ventajas en el marcador que luego supo cuidar hasta el epilogo.

A los 7 minutos Tomás Rouiller cortó un avance sunchalense y empezó a trepar en una carrera vertiginosa por el lateral derecho, llegó hasta el fondo y envió un centro preciso para que Joaquín Salvucci, con un certero cabezazo, supere al arquero Romero para poner el 1 a 0.

El León continuó mostrando peligrosidad cada vez que cruzaba el campo sunchalense y a los 14 minutos Díaz le ganó la posición a Cabral en el ingreso al área, y el defensor de manera imprudente le impactó al querer rechazar, en un claro penal que Angelo Trucco sancionó. David Ramirez lo cambió por gol para sacar una diferencia que luego sería definitiva.

De allí en más el elenco de Marcelo Milanese fue hacia adelante, inclusive el entrenador realizó dos cambios ofensivos a los 30 minutos del primer tiempo con los ingresos de Fraimovich y Tarasco, y si bien llegó en algunas ocasiones se encontró con buenas respuestas del arquero juliense Salzgeber.

De tal manera, el conjunto de Gabriel Acastello tendrá la gran chance el domingo de quedarse en el estadio Germán Soltermam con la Copa Challenger "Hugo Riberi".

Unión 0 – 9 de Julio 2

Estadio: De la Avenida.

Arbitro: Angelo Trucco.

Unión: Lautaro Romero; Ever Cabral (Marcos Fraimovich), Facundo Bertero, Iván Baudin e Ignacio Oggero (Michael Tarasco); Thiago Alassia (Santino Faudone), Nicolás Pautasso, Brian Nellen y Lautaro Ramallo; Santino Gaido (Lastra) y Kevin Muñoz. DT: Marcelo Milanese.

9 de Julio: Lautaro Salzgeber; Rafael Pauloni (Mariano Gómez), Matías Emmert, Gaetano Motta y Alejandro Leiva; Tomás Rouiller, Joaquín Nazzi (Carlos Santellán), Ian Ostertag (Diego Taborda) y David Ramirez; Facundo Diaz (Thomas Hernández) y Joaquín Salvucci (Santiago Basualdo). DT: Gabriel Acastello.

Primer tiempo: a los 7’ gol de Salvucci (9) y 16’ gol de Ramirez -p- (9).