Paloma Audicio volvió a demostrar su gran presente deportivo durante una nueva jornada del Nacional Multideportivo TRI21, que se desarrolla del 19 al 22 de noviembre en Córdoba Capital, bajo la organización de FADASD.

La deportista de Sunchales, que representa a la provincia de Santa Fe y forma parte del equipo de entrenamiento RUNNEA de Rafaela, protagonizó una jornada sobresaliente al conseguir cinco primeros puestos en la categoría Senior, tanto en competencias individuales como por equipos.

Resultados de Paloma Audicio – Categoría Senior

* 🥇 100 metros llanos: 1.º puesto.

* 🥇 200 metros llanos: 1.º puesto.

* 🥇 800 metros marcha atlética: 1.º puesto.

* 🥇 1.500 metros marcha atlética: 1.º puesto.

* 🥇 Posta mixta 4 × 100 metros: 1.º puesto integrando el equipo de Santa Fe.

La actuación adquiere especial relevancia por la variedad de pruebas disputadas, combinando competencias de velocidad con pruebas de marcha atlética, dos especialidades que presentan exigencias técnicas y físicas diferentes.

Además de sus cuatro victorias individuales, Paloma contribuyó al triunfo de la posta mixta 4 × 100 metros de Santa Fe, sumando una destacada actuación colectiva a sus resultados personales.

Este desempeño representa una nueva satisfacción para RUNNEA, equipo en el que Paloma desarrolla su preparación deportiva, y constituye otro logro importante en su trayectoria competitiva, que durante 2026 también incluyó el subcampeonato mundial de los 1.500 metros marcha en Sofía, Bulgaria.

El Nacional TRI21 reúne a deportistas de diferentes provincias argentinas en cuatro disciplinas: atletismo, natación, básquet y tenis de mesa, promoviendo el desarrollo deportivo, la participación y la inclusión.

Con cinco victorias en la categoría Senior, Paloma Audicio continúa consolidando su crecimiento deportivo y llevando el nombre de Santa Fe, Sunchales y RUNNEA a lo más alto del atletismo nacional para personas con síndrome de Down.

FUENTE: Todo a Pulmón