Santa Fe participa de los Juegos Nacionales Evita con una delegación de 407 integrantes

Este lunes comienzan en Mar del Plata los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, una de las principales competencias del deporte formativo argentino, que reunirá a unos 7.000 jóvenes de distintos puntos del país. La provincia de Santa Fe participará con una delegación de 407 personas, integrada por 367 deportistas, entrenadores y acompañantes.

El contingente santafesino partió el domingo desde Rosario para afrontar seis jornadas de competencia, que se desarrollarán hasta el sábado 7 de noviembre. La representación provincial incluirá deportistas de los 17 departamentos santafesinos y competirá en 35 disciplinas, entre las modalidades convencionales y adaptadas.

La participación forma parte del trabajo que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe a través del programa Santa Fe en Movimiento, una iniciativa que promueve la actividad física y el acceso al deporte para niñas, niños y jóvenes de todo el territorio provincial.

Una delegación con representación de toda la provincia

Los deportistas que llegaron a la instancia nacional obtuvieron su clasificación a través de un proceso desarrollado durante el año, con etapas locales, regionales, departamentales y provinciales.

La última instancia reunió a más de 3.000 jóvenes en la Villa Sudamericana, mientras que alrededor de 340.000 chicos tuvieron la posibilidad de participar en alguna de las etapas del programa provincial.

Desde Santa Fe destacaron que la iniciativa busca ampliar las oportunidades deportivas más allá de los clubes y las competencias federadas, permitiendo que jóvenes de distintas localidades accedan a experiencias de formación y representación provincial.

Además de la competencia, el programa apunta a fortalecer el desarrollo deportivo, generar espacios de encuentro y garantizar que más chicos puedan participar de actividades en instalaciones adecuadas.

Santa Fe buscará repetir el protagonismo de 2025

La provincia llega a esta nueva edición con un antecedente destacado: en 2025 encabezó el medallero de los Juegos Nacionales Evita, resultado que reflejó el desempeño de sus deportistas y el trabajo de entrenadores, clubes, instituciones y federaciones.

En esta oportunidad, la delegación volverá a competir en una amplia variedad de disciplinas, con representación del deporte convencional y adaptado.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita constituyen, además, una instancia de intercambio entre jóvenes de diferentes provincias, donde el compañerismo, la inclusión, el respeto y el trabajo en equipo forman parte de la experiencia.

Mar del Plata, sede de seis jornadas deportivas

La ceremonia de apertura se realizará este lunes, desde las 18:30, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

La edición 2026 contempla 38 disciplinas en el programa nacional, con 31 convencionales y siete adaptadas. Entre las propuestas se encuentran atletismo, natación, básquet 3x3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, canotaje, esgrima, BMX freestyle, skate, breaking y deportes electrónicos.

Las competencias se distribuirán en más de 40 escenarios deportivos, ubicados en más de 30 sedes e instituciones de la ciudad, con centros principales en el CEF N.º 1, el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Playa Popular y Punta Mogotes.

Con una delegación numerosa y representantes de todo el territorio provincial, Santa Fe buscará volver a ser protagonista de la competencia nacional, en una experiencia que combina rendimiento deportivo, inclusión y oportunidades para las nuevas generaciones.