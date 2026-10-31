Trágico incendio en Humberto Primo: Un hombre de 68 años murió dentro de su vivienda

Una madrugada trágica se vivió en Humberto Primo, donde un incendio en una vivienda terminó con una persona fallecida. El episodio se registró cerca de las 3 de la mañana en una propiedad ubicada sobre calle J. J. Paso Oeste al 500.

Al llegar los servicios de emergencia, personal de Bomberos Voluntarios de Humberto Primo ya se encontraba trabajando para controlar el fuego y asegurar el inmueble.

Encontraron a un hombre sin vida

Una vez que fue posible avanzar dentro del lugar, se constató la presencia de una persona fallecida. La víctima fue identificada como Alberto Osvaldo Florentín, de 68 años, quien residía en la vivienda afectada por el incendio.

Pericias para determinar cómo comenzó el fuego

En el lugar trabajaron especialistas de Policía Científica, un perito de Bomberos y el médico policial para realizar las primeras actuaciones y preservar la escena.

Tras examinar el cuerpo, se dispuso la realización de una autopsia que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Por orden de la Fiscalía en turno, la investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones.

Las pericias serán determinantes para establecer dónde se inició el incendio, qué pudo haberlo provocado y reconstruir las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

FUENTE: Rafaela Informa