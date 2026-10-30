La Cooperativa de Agua Potable solicita una actualización del 36% que se aplicaría durante el último trimestre del año

El Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza donde traslada la solicitud de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sunchales Ltda. para actualizar el régimen tarifario del servicio de agua potable.

De acuerdo con el proyecto, la actualización se instrumentaría en tres etapas: un primer incremento del 12% sobre la facturación de octubre, con vencimiento en noviembre; un segundo ajuste del 12% en la facturación de noviembre, con vencimiento en diciembre; y una tercera actualización del 9% sobre la facturación de diciembre, cuyo vencimiento operaría en enero de 2027.

La propuesta deberá ser considerada por el Concejo Municipal para su aprobación.

Los motivos del pedido

En su presentación, la Cooperativa de Agua Potable solicitó una actualización del 36% del cuadro tarifario y argumentó que el incremento de los costos operativos acumulados entre enero y agosto de 2026 generó un desfasaje financiero que afecta la sostenibilidad del servicio.

La documentación presentada detalla la incidencia de los distintos componentes en la estructura de costos de la entidad. La mano de obra representa el 44% del total y registró un incremento del 17%, mientras que la energía eléctrica, que concentra el 24% de los costos, experimentó una suba del 102%.

Por su parte, los insumos y materiales dolarizados, que representan el 22% de la estructura, aumentaron un 6%. El 10% restante corresponde a otros componentes, que registraron una suba del 24%, vinculada a la evolución de la inflación.

Según la Cooperativa, el impacto ponderado de estas variaciones explica la necesidad de adecuar los valores del servicio. En ese sentido, advirtió que el desfasaje compromete los recursos destinados al mantenimiento preventivo y a las inversiones necesarias para garantizar la prestación.

Cómo se aplicaría la actualización

El proyecto establece que los nuevos valores del régimen tarifario se aplicarían conforme a las escalas detalladas en el anexo que acompaña la iniciativa.

El esquema propuesto comprende los siguientes períodos:

Primera etapa: incremento del 12% en la facturación de octubre de 2026, con vencimiento en noviembre.

Segunda etapa: incremento del 12% en la facturación de noviembre, con vencimiento en diciembre.

Tercera etapa: incremento del 9% en la facturación de diciembre, con vencimiento en enero de 2027.

Por el momento, se trata de una iniciativa elevada al Concejo Municipal y no de una actualización ya aprobada. Su aplicación dependerá del tratamiento legislativo correspondiente.