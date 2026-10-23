El Ejecutivo Municipal presentó aportes complementarios para incorporar al Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana de Sunchales

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales desarrollada este jueves 22 de octubre, el Departamento Ejecutivo Municipal ingresó un proyecto para implementar un Plan de Movilidad Segura y Sostenible, una iniciativa que propone reorganizar distintos aspectos del tránsito urbano, fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia un esquema de circulación que otorgue mayor prioridad a peatones y ciclistas.

El intendente Pablo Pinotti, previo al desarrollo de la propuesta que posee 32 carillas, destaca el origen ciudadano del Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana de Sunchales presentado por Nicolás Tognalli a través de la Banca Ciudadana, y subraya la iniciativa de vecinos que buscaron transformar el dolor provocado por siniestros viales evitables en una propuesta para la ciudad. Y aclara que los aportes complementarios mantienen los objetivos, plazos y mecanismos de seguimiento del programa original, incorporando un marco normativo integral de movilidad segura y sostenible, con financiamiento específico y herramientas de gestión para garantizar su implementación.

Es importante recordar que el 28 de agosto de este año, Nicolás Tognalli haciendo uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Municipal de Sunchales, presentó un Programa Integral de Movilidad Segura y Conectividad Urbana para Sunchales donde propuso la construcción de 41,65 kilómetros de ciclovías, siete obras de infraestructura, cambios en el estacionamiento y ordenamiento del tránsito pesado.

La propuesta, elaborada en el ámbito de la Agencia Municipal de Seguridad, abarca desde la jerarquización de los usuarios de la vía pública y la regulación del transporte de cargas hasta nuevas disposiciones de estacionamiento, cambios en la circulación vehicular y obras de infraestructura en puntos críticos de la ciudad.

El proyecto se fundamenta en cuatro ejes principales: seguridad ciudadana, sostenibilidad, accesibilidad universal y eficiencia urbana. También incorpora la participación ciudadana, la identificación técnica de los sectores de mayor riesgo y la necesidad de contar con informes especializados para las intervenciones que afecten la infraestructura vial.

Prioridad para peatones y ciclistas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal es la definición de una jerarquía para el uso del espacio público.

El esquema establece como máxima prioridad a los peatones, seguidos por los ciclistas y usuarios de movilidad personal. En tercer lugar, ubica al transporte público de pasajeros; luego, al transporte de cargas y la logística; y finalmente, a los vehículos particulares.

En materia de movilidad no motorizada, el proyecto contempla la creación de una red de vías seguras para ciclistas, con corredores troncales que conecten zonas residenciales, establecimientos educativos y centros industriales.

También prevé la instalación de biciestacionamientos en dependencias públicas y escuelas, además de la implementación de caminos escolares seguros, con medidas para reducir la velocidad y mejorar las condiciones de circulación en los entornos educativos.

Regulación del tránsito pesado

La propuesta establece un circuito obligatorio para los vehículos de más de 12.000 kilogramos, que deberán circular por corredores perimetrales definidos.

Para aquellos casos en los que resulte necesario transitar fuera de la red prevista, se contempla la exigencia de una autorización previa y el pago de una tasa de acompañamiento.

Asimismo, el proyecto establece una franja horaria de 21:00 a 8:00 para los servicios de transporte vinculados con obras públicas y privadas.

El objetivo de estas disposiciones es ordenar la circulación logística y reducir las interferencias del transporte pesado con el tránsito urbano cotidiano.

Cambios en el estacionamiento y una zona medida

Otro de los capítulos del proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal está relacionado con la gestión de la calzada y la regulación del estacionamiento.

Entre las disposiciones previstas, se establece que en las calles de mano única el estacionamiento deberá realizarse exclusivamente sobre la mano derecha. En las calles con menos de cinco metros de ancho libre, se propone prohibir el estacionamiento sobre ambas manos.

También se contempla la prohibición de estacionar vehículos medianos con remolque y vehículos pesados en la vía pública, con excepción de las operaciones de carga y descarga.

La iniciativa identifica calles y tramos específicos donde se prohibiría el estacionamiento de vehículos sobre ambas manos:

San Juan, en toda su traza.

Lainez, entre Sarmiento y Rivadavia.

Rivadavia, entre Balbín y Lainez.

Colón, en toda su traza.

Hipólito Yrigoyen, entre Ruta Nacional 34 y Gabasio.

Sarmiento, entre Islas Malvinas y República Argentina.

Teniente General Ricchieri y Ricchieri bis.

Además, se propone implementar una Zona de Estacionamiento Medido (ZEM) en el centro urbano, con un valor de cinco UCM por hora y sin un límite máximo de permanencia.

El esquema contempla una bonificación del 60% para los residentes frentistas de la zona delimitada y exenciones para vehículos oficiales, de emergencia, destinados a personas con discapacidad, motovehículos y bicicletas.

Cambios de circulación y obras en puntos críticos

El Plan de Movilidad Segura y Sostenible también incorpora propuestas para mejorar la fluidez vehicular mediante la sistematización del tránsito y cambios de sentido en distintos sectores de Sunchales.

La documentación presentada identifica intervenciones en el corredor San Juan-Lainez y en sectores de los barrios Villa del Parque y Moreno.

En cuanto a la infraestructura vial, se plantean reductores de velocidad tipo chicana, pasos peatonales sobreelevados y la sistematización de canteros centrales sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

El proyecto también incluye dos intervenciones específicas consideradas prioritarias por sus características de circulación.

Una de ellas corresponde a la rotonda de avenida Hipólito Yrigoyen, Colón y Perú, donde se propone canalizar el flujo vehicular y eliminar giros conflictivos.

La segunda está vinculada con el entorno escolar del Colegio San José. Allí se proyectan un paso peatonal sobreelevado, la ampliación de veredas y dársenas seguras para el ascenso y descenso de estudiantes.

Una red de ciclovías y bicisendas para conectar distintos sectores de la ciudad

La propuesta contempla la creación de una Red de Ciclovías y Bicisendas, previendo una primera etapa de corredores troncales que permitan conectar zonas residenciales con escuelas y centros industriales.

El esquema se complementa con la instalación de biciestacionamientos seguros en dependencias públicas y establecimientos educativos, así como con la implementación de caminos escolares seguros, que incluirían medidas para reducir la velocidad y generar entornos más tranquilos para la circulación de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa busca otorgar mayor protección a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y favorecer una convivencia más ordenada entre los distintos usuarios de la vía pública.

Educación vial y sanciones

La iniciativa incorpora medidas de concientización y un régimen sancionatorio para determinadas infracciones.

Entre las acciones educativas, propone institucionalizar la Semana de la Movilidad Segura y adherir al Día Mundial Sin Auto, que se conmemora el 22 de septiembre.

También establece la reeducación vial obligatoria para infractores graves como requisito para renovar la licencia de conducir.

En cuanto a las sanciones económicas previstas, el proyecto contempla multas de entre 100 y 300 unidades fijas (UF) para infracciones vinculadas con la Zona de Estacionamiento Medido, como la falta de pago, el vencimiento del tiempo autorizado o la obstrucción de espacios reservados.

Para las infracciones relacionadas con el tránsito pesado, como circular fuera del circuito establecido o hacerlo sin el acompañamiento requerido, se proponen multas de entre 300 y 1.000 UF.

Un fondo específico para financiar el plan

Uno de los puntos económicos más relevantes de la propuesta presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal es la creación del Fondo para la Movilidad Sostenible (FFMS), destinado exclusivamente a financiar la ejecución del plan.

Según el proyecto, el fondo se integraría con un recurso extraordinario adicional del 10% sobre la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU), la Tasa General de Inmuebles Rurales (TGIR) y el Derecho de Registro e Inspección (DREI), durante un período de cinco años.

A esos recursos se sumarían la recaudación correspondiente a la sexta cuota de la patente automotor, los ingresos provenientes del estacionamiento medido y de la tasa de acompañamiento, además de subsidios, aportes no reintegrables y contribuciones privadas.

De esta manera, la iniciativa no solo plantea cambios en las reglas de circulación y estacionamiento, sino que también propone un mecanismo de financiamiento específico para sostener las intervenciones previstas.