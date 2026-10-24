Avanzan las obras del Complejo Ambiental GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales

Los trabajos se concentran con la construcción de un retardador pluvial de 30.000 metros cuadrados y la ejecución de alcantarillas. En paralelo, se encuentra en su etapa final la elevación de cota del camino de acceso que conecta la Ruta Provincial Nº 280 con el predio.
CiudadHace 7 horas Municipalidad de Sunchales
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El Complejo Ambiental GIRSU del Área Metropolitana de Sunchales continúa avanzando con la ejecución de las obras de infraestructura civil necesarias para concretar un proyecto estratégico para la región.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de un retardador pluvial de 30.000 metros cuadrados de superficie y 0,70 metros de profundidad, ubicado dentro de un predio de 26,28 hectáreas. También se ejecutan las alcantarillas previstas en el proyecto, fundamentales para el funcionamiento del sistema de drenaje.

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En paralelo, se encuentran en su etapa final las tareas de conformación y terraplenamiento del camino de acceso norte-sur, que conecta la Ruta Provincial Nº 280 con el predio. Esta intervención alcanza la cota rasante de 95,30 metros y forma parte de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al complejo.

Una obra estratégica para el futuro ambiental de la región

El Complejo Ambiental está concebido como un espacio para fortalecer la gestión integral y responsable de los residuos sólidos urbanos, a través de un modelo que contempla la recepción y clasificación de materiales, la recuperación de reciclables, el tratamiento de residuos orgánicos y la disposición final controlada de aquellos que no puedan recuperarse.

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Su puesta en funcionamiento permitirá avanzar hacia un sistema de gestión más sostenible, reducir los riesgos asociados a los basurales a cielo abierto y promover prácticas vinculadas con la economía circular y la protección de los recursos naturales.

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Cada etapa de la obra representa un avance concreto hacia la consolidación de una infraestructura fundamental para el Área Metropolitana de Sunchales. El Consorcio GIRSU reafirma así su compromiso con una gestión responsable de los residuos y con la construcción de un futuro más limpio y sostenible para las comunidades de la región.

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