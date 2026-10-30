El Concejo Municipal distinguió a nueve personas por su "Trayectoria y Compromiso Social"

Desde el año 2012, el Cuerpo Legislativo reconoce a personas de la comunidad por sus aportes en diferentes ámbitos locales.

Esta distinción, que hoy se denomina “Trayectoria y Compromiso Social”, adquiere especial relevancia en el marco del aniversario Nº 140 de Sunchales. En la tarde del jueves 29 de octubre sumó una nueva edición, la cual se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”, con un emotivo acto.

El objetivo del reconocimiento se reafirma cada año, destacando la trayectoria de personas de la ciudadanía que brindaron tiempo y esfuerzo al desarrollo de entidades sociales, culturales y deportivas, así como a actividades comerciales y empresariales. Hombres y mujeres que nacieron o eligieron Sunchales para vivir y formar sus familias y quienes aún continúan trabajando activamente en diferentes espacios comunitarios.

Fueron nueve las personas distinguidas:

Graciela Lemos , postulada por el Club Deportivo Libertad;

, postulada por el Club Deportivo Libertad; Ricardo Ceferino Duarte , propuesta elevada por la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”;

, propuesta elevada por la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”; Magdalena Isabel Finger , postulada por familiares;

, postulada por familiares; Enrique Pedrana ; postulación del Club Atlético Unión;

; postulación del Club Atlético Unión; Ernesto Kruse , postulado por Vecinal “Villa del Parque”;

, postulado por Vecinal “Villa del Parque”; Nilda Marta Perusia , propuesta de la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”;

, propuesta de la Escuela N° 1213 “Comunidad Organizada”; Ilda Bertoldi de Maccario , postulación de Alpid;

, postulación de Alpid; Ana María Walker , presentada por la Sociedad Italiana de Sunchales;

, presentada por la Sociedad Italiana de Sunchales; Néstor Abatidaga, postulación realizada por el Club Deportivo Libertad.

Es importante destacar también que el acto contó con la participación artística del Coro Municipal de Sunchales y del Grupo Infantojuvenil de CreArte Cultura en Movimiento, ambos espacios musicales bajo la dirección de Claudia Garrini.