Detuvieron a un sujeto por daños, amenazas y resistencia a la autoridad

Un hombre de 39 años fue detenido este jueves 29 de octubre en Sunchales, acusado de los delitos de daño, amenazas y resistencia a la autoridad, tras un procedimiento policial realizado en calle Alem al 500.

Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado inicialmente a calle Juan B. Justo al 400, a raíz de un aviso sobre un hombre que estaba increpando a una mujer. Al llegar al lugar, los efectivos no encontraron a ninguna persona con las características aportadas, por lo que comenzaron a recorrer la zona.

Posteriormente, al llegar a calle Alem al 500, los uniformados recibieron un nuevo aviso por un individuo que estaba ocasionando daños. Allí observaron a un hombre golpeando una ventana.

Según el reporte, cuando los agentes descendieron del móvil e intentaron dialogar con él, el individuo adoptó una actitud hostil, por lo que procedieron a su aprehensión y traslado a la sede policial.

La denuncia del propietario de la vivienda

En el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del domicilio, quien manifestó que se encontraba en su casa cuando escuchó ruidos en una ventana. Al observar lo que sucedía, habría advertido que el hombre intentaba forzar la abertura y arrojaba piedras hacia el interior de la vivienda, mientras lo amenazaba de muerte.

Otro episodio en la terminal de ómnibus

El detenido estaría vinculado con otro hecho ocurrido durante la noche anterior en la terminal de ómnibus de Sunchales, donde un guardia de seguridad privada habría sido increpado y amenazado.

Tras el procedimiento, y luego de la consulta con el fiscal en turno, se dispuso la detención comunicada del hombre. Finalmente, luego de ser examinado por un médico, el detenido fue trasladado a la Alcaidía de Rafaela.