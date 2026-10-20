Se hizo pasar por vendedor ambulante y entró a robar a una vivienda de barrio 9 de Julio

Imagen ilustrativa

Un hecho de inseguridad se registró el sábado 17 de octubre, alrededor de las 10:30, en una vivienda ubicada en calle Pasteur al 200.

El episodio comenzó cuando un hombre que transitaba por el lugar observó a un joven apoyado en una vivienda, quien le ofreció bolsitas de residuos para la venta. El vecino continuó su camino, pero la actitud del muchacho le resultó sospechosa y decidió regresar.

Al volver, advirtió que una ventana de la casa tenía el vidrio roto y se encontraba abierta. Tras llamar en dos oportunidades a la propietaria, apareció el joven que había visto momentos antes. Cuando el vecino le gritó para que saliera de la vivienda, el sospechoso le arrojó una pava eléctrica, provocándole un corte en una mano, y escapó hacia la parte trasera del inmueble.

En su huida, rompió otro vidrio y salió por los patios de las propiedades linderas, hasta saltar un tapial. Posteriormente, se alejó por calle Alem en dirección sur.

Elementos abandonados durante la fuga

Cuando la propietaria llegó al domicilio, encontró una bolsa de tienda con elementos en su interior que fueron descartados por el intruso durante la huida. También constató la rotura de vidrios en las ventanas de la vivienda.

Según relató un familiar de la damnificada, el episodio dejó además destrozos en el interior de la casa, entre ellos perfumes rotos y una pava eléctrica dañada. La familia también señaló que el joven habría tomado algunos productos de la heladera antes de escapar.

La investigación avanza a partir del análisis de material fílmico y del hallazgo de una campera que habría sido descartada por el autor del hecho en calle Crespo al 300. Con esos elementos, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA).